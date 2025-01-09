شكرا لقرائتكم خبر عن فى الشتاء.. 10 أطعمة تحمى رئتيك وتطهرها من السموم والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة خاصة مع الأعياد والمواسم الرسمية، ومع ذلك، فإن المهم هو تطهير جسمك، وخاصة رئتيك بعد موسم ما بعد الأعياد والاحتفالات، يمكن أن يكون التخلص من السموم بشكل طبيعي من خلال الأطعمة المناسبة حلاً فعالاً وبسيطًا.

أطعمة يجب تناولها يوميًا لتطهير الرئتين 1. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الرئة، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تحتوي الخضراوات الورقية على الكلوروفيل الذي يساعد على تطهير الدم وتقليل السموم، كما تتمتع هذه الخضراوات بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تخفف من تهيج الرئتين، والجزء الأفضل هو أن الخضراوات الورقية متعددة الاستخدامات لدرجة أنه يمكنك إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو تقليبها كطبق جانبي.

2. الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهاب في الجهاز التنفسي، كما يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة قوي ضروري لإزالة السموم من الرئة.

3. الزنجبيل

الزنجبيل هو عامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعد على إزالة المخاط من الرئتين، وبينما يمكن أن يحسن الدورة الدموية، يساعد الزنجبيل أيضًا في التخلص من الملوثات التي قد تتراكم في الرئتين، ومن أفضل الطرق لتناول الزنجبيل تحضير شاي الزنجبيل أو بشره في الحساء أو استخدامه كتوابل في أطباقك.

4. الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بخواصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن السموم والملوثات، مما يساعد في إصلاح الرئة.

5. التفاح

التفاح غني بالفلافونويد وفيتامين سي، اللذين تم اكتشافهما في العديد من الدراسات العلمية ارتباطه بتحسين وظائف الرئة، فقد ثبت أن تناول التفاح بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي المزمنة.

6. الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب يعمل كمضاد حيوي طبيعي ويساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين، ومن المعروف أيضًا أنه يحمي من التهابات الجهاز التنفسي، استخدم الثوم النيئ أو المطبوخ في الأطباق المقلية أو الصلصات أو أطباق الخضار المشوية لتضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

7. المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز والبذور مثل بذور الكتان، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لها خصائص مضادة للالتهابات تدعم صحة الرئة. كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

8. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تساعد على حماية أنسجة الرئة وتقليل الالتهابات، كما أن له تأثيرًا خفيفًا في إزالة السموم من الجسم.

9. الخضراوات الصليبية

البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل غنية بمضادات الأكسدة ومركبات الكبريت التي تساعد الجسم على التخلص من السموم ودعم صحة الرئة، ومن المعروف أيضًا أنها تقلل من الإجهاد التأكسدي، يمكنك طهيها بالبخار أو تحميصها أو قليها للحصول على طبق جانبي مغذي.

10. الماء

يساعد الماء على تخفيف المخاط، مما يسهل على الرئتين إزالة السموم من الجسم، كما يضمن الترطيب المناسب نقل الأكسجين بكفاءة في الجسم، احرص على تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا وتناول الأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ.