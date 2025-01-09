شكرا لقرائتكم خبر عن Newsweek تحذر: بيض الدجاج المصاب قد يسبب أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة Newsweek، إنه من الممكن الإصابة بإنفلونزا الطيورعن طريق تناول البيض من الدجاجات المصابة، وفي الولايات المتحدة، ينتشر فيروس أنفلونزا الطيور بين الطيور البرية والأبقار الحلوب والدواجن، وبالتالي يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس بعد لمس هذه الحيوانات، أو لمس لعابها أو برازها، أو استنشاق قطرات ملوثة في الهواء القريب، مضيفة، إنه من الممكن أن ينتقل الفيروس إلى سلسلة الغذاء، فقد تم سحب الحليب الخام غير المبستر من الأسواق في وقت سابق بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بإنفلونزا الطيور.

توصي وكالات الصحة مثل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشرب الحليب المبستر فقط، حيث إن عملية البسترة تقتل أي فيروس أنفلونزا الطيورالذي قد يكون موجودًا.

البيض والفيروس..

في عام 2010، أجرت وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع خدمات الصحة البشرية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تقييماً للمخاطر المتعلقة بسلامة الدواجن والبيض ومنتجات البيض، وقدر التقييم أن أكثر من 95% من البيض الملوث بأنفلونزا الطيور لن يصل أبداً إلى أرفف المتاجر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن البيض المبستر - المتوفر في بعض متاجر البقالة في الولايات المتحدة - يحتوي فقط على أشكال غير نشطة من الفيروس، وبالتالي فهو آمن للاستهلاك، وأن طهي البيض بشكل صحيح كان كافياً لإبطال نشاط الفيروس في البيض.

وخلص تقييم المخاطر إلى أن كمية صغيرة من البيض الملوث بأنفلونزا الطيور قد تدخل المخازن، ولكنها تشكل "خطراً لا يكاد يذكر إذا تم طهيها بشكل صحيح".

كيفية تناول البيض بأمان..

البيض المطبوخ وفقًا لتوصيات خدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية لا يحتوي على أشكال نشطة من أنفلونزا الطيور.

توصي هيئة سلامة وتفتيش الأغذية بطهي البيض حتى يصبح البياض والصفار متماسكين، كما تنصح بحفظ البيض في الثلاجة وعدم تركه خارجها لأكثر من ساعتين، مضيفة، إنه إذا تم استخدام البيض، فيجب طهيه حتى يصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 160 درجة فهرنهايت، وفقًا لهيئة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية.