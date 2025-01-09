شكرا لقرائتكم خبر عن حيل طبيعية لتخفيف أعراض فيروس HMPV والان مع تفاصيل الخبر

مع انتشار فيروس HMPV التهاب الجهاز التنفسي البشري، كيف يمكن أن تساهم الحيل الطبيعية في تخفيف أعراض المرض؟، قدم التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أبرز هذه الحيل كالتالى:

أكد التقرير على ضرورة الاهتمام بالمشروبات والأطعمة والحيل الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقليل أعراض فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري HMPV، وذلك لتوازن طاقات الجسم وتعزز المناعة، ومع دمج هذه الممارسات في روتينك اليومي يمكن أن يعزز التعافي بشكل أسرع ويحسن صحة الجهاز التنفسي.

وقدم التقرير، أبرز الأعشاب والطرق الطبيعية التي تخفف مشاكل الجهاز التنفسي نتيجة للإصابة بفيروس HMPV، ومنها:

-الريحان

يُعرف الريحان بخصائصه المضادة للفيروسات والمعززة للمناعة. يمكن أن يساعد تناول شاي الريحان بانتظام في تخفيف احتقان الجهاز التنفسي وتحسين المناعة بشكل عام.

- الزنجبيل

الزنجبيل هو عنصر غذائي طبيعي مضاد للالتهابات، ويُعرف منذ فترة طويلة بقدرته على تهدئة الحلق. وبالتالي، يمكن لشاي الزنجبيل أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل من إنتاج المخاط.

- عرق السوس

يعد عشبًا ممتازًا لتهدئة تهيج الحلق وتقليل نوبات السعال. لذا، إذا كنت تشعر بالحكة أو التهاب الحلق، فهذا خيار رائع.



وقدم التقرير أيضا أبرز الممارسات الحياتية المعتمدة من قبل الخبراء للتعافي السريع من أعراض HMPV، ومنها: -تمارين التنفس

يمكن أن تعمل تمارين التنفس مثل التنفس من خلال فتحتي الأنف بالتناوب والتنفس المنفاخي على تعزيز سعة الرئة وتنظيف الممرات التنفسية. مارس هذه التقنيات لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح

يساعد المضمضة بالماء الدافئ والملح على تهدئة التهاب الحلق وتقليل الأحمال البكتيرية أو الفيروسية في تجويف الفم، امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقم بالمضمضة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

- الترطيب والراحة

يساعد الترطيب الكافي على تخفيف المخاط، مما يسهل إخراجه، حاول شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب طوال اليوم. يمكنك أيضًا الجمع بين ذلك والراحة الكافية للسماح للجسم بالتعافي بشكل كامل.