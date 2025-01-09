شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أعراض الإصابة بفقر الدم.. الشعور بالصداع الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

​كشفت هيئة الدواء، عن أعراض الأنيميا (فقر الدم) وقالت: فقر الدم غالبا لا يسبب أي أعراض في البداية، ولكن عادةً الأعراض بتظهر وتتطور مع سوء الحالة ومن أعراضه:​

-الشعور بالإرهاق والتعب​

-الدوخة أو الدوار​

-ألم في الصدر​

-عدم انتظام ضربات القلب​

-صداع​

-شحوب البشرة​

-ضيق في التنفس​

-برودة اليدين والقدمين​

وخلايا الدم الحمراء هي الخلايا الموجودة في الدم والتي تحتوي على بروتين الهيموجلوبين، وهو ضروري لتوصيل الأكسجين إلى الجسم، ويمكن أن تصاب بفقر الدم إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديك أقل من 12.0 جرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر) للإناث أو أقل من 13.5 جم/ديسيلتر للذكور.

ويعد فقر الدم الانحلالي الحاد ثاني أكثر أسباب فقر الدم شيوعًا بعد نقص الحديد، ومع ذلك، نادرًا ما يسبب فقر الدم الشديد ما لم يحدث فقر الدم الانحلالي الحاد مع أنواع أخرى من فقر الدم.

وتعتمد الأعراض الدقيقة لمرض فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة على شدة حالتك، ولكن معظم الأشخاص يعانون من بعض مستويات التعب وضيق التنفس، ولكن علاج الحالة الأساسية وبعض الأدوية يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.