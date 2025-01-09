شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء وفيروسات الرئة.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت مؤخرا العديد من الأمراض والأوبئة والفيروسات التي أثرت علي صحة الرئة خلال الفترات الأخيرة، وخلال هذا التقرير نقدم تأثير الفيروسات علي الرئة، وأبرز الطرق للحماية، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هي الفيروسات التي تهدد الرئة؟

أكد التقرير المنشور، أن هناك العديد من التأثيرات التي تحدث علي الرئة نتيجة الإصابة بالفيروسات، ومنها، التهاب الشعب الهوائية حيث تسبب الفيروسات مثل الإنفلونزا وكورونا التهاب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، بينما يؤدي التهاب الرئة الناتج عن الفيروسات مثل السارس وكورونا والتهاب الرئة، إلى صعوبة في التنفس والاحتياج إلى الأكسجين.

ما هي طرق الحماية من الإصابة بفيروسات الرئة؟

أكد التقرير، أنه يجب اتخاذ العديد من المعايير الصحية الهامة، لتجنب إصابة أو تعرض الرئة للفيروسات، ويتم هذا عن طريق التطعيم ضد الفيروسات مثل الإنفلونزا وكورونا، والتغذية الجيدة الغنية بجميع العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، مع ضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين، والحفاظ على نظافة البيئة وتنظيف الأسطح بانتظام.



وأضاف التقرير، أنه يجب أيضا الاهتمام بممارسة التمارين الرياضة بانتظام، حيث أنها تعمل علي تجديد الدورة الدموية في الجسم، وتساهم بشكل كبير في الحد من الفيروسات، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين، لحماية الرئة، بالإضافة ضرورة أخذ القسط الكافي من النوم بشكل يومي للحماية من الأمراض.

