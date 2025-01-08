شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي يحسن الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

تشير دراسة جديدة إلى أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون والدهون الصحية والخضروات والفاكهة، يمكن أن يعزز صحة الدماغ من خلال تعزيز بعض بكتيريا الأمعاء.

اكتشف باحثون في كلية الطب بجامعة تولين الأمريكية أن الفئران المعملية التي اتبعت النظام الغذائي المتوسطي طورت أنماطًا مختلفة للبكتيريا المعوية عن تلك التي اتبعت النظام الغذائي الغربي، ووجدت الدراسة، التي نشرت في Gut Microbes Reports ، أن التغيرات البكتيرية المرتبطة بالنظام الغذائي المتوسط أدت إلى تحسن الأداء الإدراكي.

قالت الدكتورة ريبيكا سولش أوتايانو ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، ومعلمة أبحاث الأعصاب في مركز أبحاث الأعصاب السريرية في جامعة تولين حسب موقع جريدة " nypost" : "لقد علمنا أن ما نأكله يؤثر على وظائف المخ، لكن هذه الدراسة تستكشف كيف يمكن أن يحدث ذلك، تشير نتائجنا إلى أن الاختيارات الغذائية يمكن أن تؤثر على الأداء الإدراكي من خلال إعادة تشكيل ميكروبيوم الأمعاء."

النظام الغذائي المتوسطي، هو نظام غذائي قائم على النباتات يعطي الأولوية للخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية والمكسرات والبذور مع الحد من اللحوم الحمراء والسكر.

ثبت أن النظام الغذائي المتوسطي يساعد على إنقاص الوزن وتحسين نسبة السكر في الدم وخفض ضغط الدم والكوليسترول، كما ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف وأنواع معينة من السرطان.

تُعد هذه الدراسة الأخيرة التي أجريت في جامعة تولين هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين الأنظمة الغذائية المتوسطية والغربية، والميكروبات المعوية والوظيفة الإدراكية.

وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا متوسطيًا، مع تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون والأسماك والألياف، أظهرت زيادة ملحوظة في البكتيريا المعوية المفيدة مقارنة بالفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا غربيًا عالي الدهون ومنخفض الخضار وثقيل اللحوم.

ولاحظ الباحثون أن مجموعة النظام الغذائي المتوسطي أظهرت أيضًا مستويات أعلى من المرونة الإدراكية، أي القدرة على التكيف ودمج المعلومات الجديدة، كما حافظت أيضًا على مستويات أقل من الكوليسترول "الضار" LDL.