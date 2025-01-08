شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة تقي بها نفسك الإصابة بفيروسات الشتاء المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

ما بين الفيروسات المنتشرة هذه الأيام وبين أدوار البرد والأنفلونزا والكورونا، يقف الإنسان حائرا كيف يقي نفسه من الإصابة بهذه الفيروسات والمشكلات المرضية، وفقا لتقرير نشر في موقع calm وتقرير آخر فى موقع هيلث، فهناك الكثير من النصائح والإجراءات الاحترازية التي يمكن من خلالها تقليل فرص الإصابة بالفيروسات الشتويه المختلفة والوقاية من تكرار الاصابة بالبرد والأنفلونزا.

نصائح لمقاومة العدوى والحماية من الفيروسات في الشتاء

النظافة أمر في غاية الأهمية يهملها الكثيرين خلال فصل الشتاء وهو أمر خطير فلابد من الإهتمام بغسل الجسم وغسل وغسل اليدين بانتظام باالصابون لمدة 20 ثانية لقتل الفيروسات.

ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة إن امكنك ذلك وكذلك في الأماكن العامة.

ابتعد عن مصادر العدوى فابتعد عن الأشخاص المرضى ولا تتعامل معهم باتصال مباشر.

ابتعد عن التيارات الباردة والتعرض المباشر لها لأنها تؤذي الجهاز التنفسي عند التعرض المفاجئ لها.

تجنب تغيير الجو المفاجئ من الدافئ إلى البارد أو العكس.

اهتم بالطعام الصحي وتناوله بشكل مستمر خلال الشتاء فتناول الأطعمة الغنية بالألياف الصحى كالفواكه والخضروات.



تناول فيتاميناتك كفيتامين سي والزنك وغيرها بعد استشاره الطبيب وأيضا تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين سي



شرب الماء من أهم الخطوات التي ترطب جسمك لتعزيز المناعة.



تجنب الأطعمة السريعة والمقلية والمعالجة والحلوى والحلويات والأطعمة الدسمة والدهون الشديدة وكل ما هو غير صحي ويضعف المناعة.

لا تتكاسل في الشتاء وحاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



تعرض لشمس الشتاء الدافئه بين الحين والاخر وبشكل منتظم لتعزيز المناعة وافراز الفيتامينات في الجسم.

تجنب العبث الدائم بلمس العينين والأنف وقضم الاظافر.

نظف منزلك جيدا وعلى الدوام.

ابتعد عن إستخدام الأدوية العشوائي.