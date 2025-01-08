فحوصات طبية وعيادات مجانية تخدم 3418 مستفيدًا في جناح جامعة الجوف بمهرجان الزيتون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يقدم جناح جامعة الجوف المشارك ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي الثامن عشر مجموعة من الخدمات الطبية والتثقيفية للزوار تشمل الفحوصات والعيادات الاستشارية المجانية، بالإضافة إلى التعريف ببرامج الجامعة ومشروعاتها الأكاديمية والبحثية وإسهاماتها في التنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتأهيل المنتجين والكوادر الوطنية إلى جانب المشاركات المجتمعية.

ويحتوي الجناح على قسم للخدمات الطبية استفاد منه 3418 زائرًا خلال أول 3 أيام من عمر المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا بتنظيم من أمانة المنطقة.

ويستفيد زوار القسم الطبي لجناح الجامعة من خدمات البصريات والمختبر والفحص الأولى لمؤشرات الضغط والسكر والسمنة، والأسنان، بالإضافة إلى 5 عيادات استشارية تشمل العيون، والأنف والأذن والحنجرة ، والغدد الصماء، والقلب وعيادة الطب النفسي، حيث تقدم الخدمات الطبية من خلال كوادر مؤهلة ومحترفة من منسوبي جامعة الجوف.

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