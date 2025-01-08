شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس HMPV يؤثر على صحة الكلى.. المخاطر لا تتعلق فقط بالجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

ينتمي فيروس HMPV إلى عائلة الفيروسات الرئوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروس المخلوي التنفسي، وتؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب أعراضًا خفيفة إلى شديدة، والأعراض الشائعة لفيروس HMPV هي الحمى والتعب والسعال والاحتقان وصعوبة التنفس، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

ما هو فيروس HMPV؟

الفيروس الرئوي البشري HMPVهو فيروس تنفسي شائع يسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، و تشير الدراسات إلى أنه انتشر بين البشر منذ سبعينيات القرن العشرين، على الرغم من أن العلماء اكتشفوه لأول مرة في عام 2001، و يمثل الفيروس 4-16 % من التهابات الجهاز التنفسي الحادة على مستوى العالم، وعادة ما تبلغ الحالات ذروتها بين نوفمبر ومايو.

وفي حين أن معظم البالغين طوروا مناعة من خلال التعرض السابق، يمكن أن يسبب الفيروس الرئوي البشري أعراضًا أكثر شدة عند الرضع الذين يصابون به لأول مرة وعند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

هل يمكن أن يؤثر فيروس HMPV على الكلى؟

قال الدكتور بي فيجاي كيران، استشاري أمراض الكلى في المعهد الآسيوي لأمراض الكلى والمسالك البولية بالهند أن الأبحاث الحديثة كشفت عن روابط مثيرة للاهتمام بين فيروس HMPV، وصحة الكلى، حيث كشفت دراسة أجريت على الأطفال في المستشفيات أن عدوى هذا الفيروس قد تكون مرتبطة بإصابة الكلى الحادة، و يشير البحث إلى أن خطر الإصابة بإصابة الكلى الحادة يزداد مع تقدم العمر وقد لا تكون إصابة الكلى مرتبطة بشكل صارم بمضاعفات الجهاز التنفسي.

تأثير فيروس HMPV على المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة

في متلقي عمليات زرع الأعضاء، وخاصة مرضى زرع الكلى والرئة، يمكن أن يسبب فيروس HMPV اعتلالات مرضية كبيرة، يمكن أن تؤدي الأدوية المثبطة للمناعة إلى تفاقم تأثير الفيروس، مما قد يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي الشديدة وزيادة خطر حدوث مضاعفات ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وأضاف الدكتور بي فيجاي كيران: "في حين أن الضرر المباشر للكلى لم يتم توثيقه على نطاق واسع، فإن التأثيرات الجهازية للفيروس تستحق المراقبة الدقيقة، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر"