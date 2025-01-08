شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لتقليل الإصابة بحساسية الأنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 08 يناير 2025 12:59 م
كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح العامة التى تستهدف التعرض للإصابة بـ حساسية الأنف والتى شملت:-
-تقليل التعرض للمحفزات عن طريق تجنب الأماكن الملوثة أو أماكن تواجد الحيوانات الأليفة.
- غلق النوافذ فى المنزل والسيارة خلال فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف عندما يكون هناك انتشار لحبوب اللقاح.
-ارتداء قبعة ونظارة شمسية خاصةً عند الخروج في موسم حبوب اللقاح أو في الأماكن التي تحتوي على الغبار.
-تجنب لمس الوجه وفرك العينين أو الأنف.
-ضع أغطية على الوسائد والمراتب للحماية من الغبار.
-إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكنب والأسرة، وغرف النوم.
-تغييرالملابس بمجرد الدخول إلى المنزل.
-عدم استخدام رذاذ الأنف المزيل للاحتقان لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام لأنه ممكن يؤدي لتفاقم الأعراض عند استخدامه بشكل مستمر.
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