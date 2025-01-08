صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لتقليل الإصابة بحساسية الأنف

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القاهرة - سامية سيد - ​كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:59 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح العامة التى تستهدف التعرض للإصابة بـ حساسية الأنف والتى شملت:-

-تقليل التعرض للمحفزات عن طريق تجنب الأماكن الملوثة أو أماكن تواجد الحيوانات الأليفة.

-  غلق النوافذ فى المنزل والسيارة خلال فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف عندما يكون هناك انتشار لحبوب اللقاح.​

-ارتداء قبعة ونظارة شمسية خاصةً عند الخروج في موسم حبوب اللقاح أو في الأماكن التي تحتوي على الغبار.​

-تجنب لمس الوجه وفرك العينين أو الأنف.​

-ضع أغطية على الوسائد والمراتب للحماية من الغبار.​

-إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكنب والأسرة، وغرف النوم.​

-تغييرالملابس بمجرد الدخول إلى المنزل.​

-عدم استخدام رذاذ الأنف المزيل للاحتقان لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام لأنه ممكن يؤدي لتفاقم الأعراض عند استخدامه بشكل مستمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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