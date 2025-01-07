كيف يمكنك اكتشاف الإصابة بفيروس HMPV؟

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وسط المخاوف العالمية بشأن عدوى الفيروس الرئوى البشرى (HMPV)، وطرح العديد من الأسئلة حول كيفية اكتشاف الإصابة بفيروس HMPV، ووفقا لتقرير منشور عبر موقع onlymyhealth، نستعرض الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس HMPV، ومنها..

- السعال.

- الحمى .

- احتقان الأنف.

- ضيق التنفس.

ما فترة حضانة فيروس HMPV؟

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتراوح فترة الحضانة للفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد تختلف مدة المرض اعتمادًا على شدته، لكنها تشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تسببها الفيروسات.

فتنتقل عدوى فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينطلق عند السعال أو العطس أو التحدث، ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بفيروس HMPV؟

تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيمو البشرى HMPV عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـPCR أى مسحة لكن لا داعى لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقى الفيروسات التنفسية الموجوده حاليًا.

كيف يمكن الحماية من الإصابة بفيروس HMPV؟

هناك بعض التدابير المعتمدة من قبل الخبراء لحماية نفسك من فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV):

- استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

- استخدم معقم اليدين عندما لا يتوفر الصابون والماء.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

- قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.

- قم بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام.

- ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

- حافظ على نظام غذائي صحي، وحافظ على ترطيب جسمك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم.

- تجنب الخروج إذا كنت مريضًا لمنع انتشار الفيروس للآخرين.

- إذا ظهرت عليك أي أعراض، استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على الإرشادات.

- اتبع التحديثات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية للبقاء على دراية بالمخاطر وتدابير الوقاية.