شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن جراحة صمامات القلب والان مع تفاصيل الخبر

جراحة صمامات القلب هي عملية جراحية لعلاج مرض صمام القلب، والذي يحدث عندما لا يعمل صمام واحد على الأقل من صمامات القلب الأربعة بشكل صحيح، ومع ذلك، فإن العديد من جوانب جراحة صمامات القلب قد تفاجئ شخصًا غير متخصص في المجال الطبي، لذا نتعرف في هذا التقرير على أبرز المعلومات عن جراحة صمامات القلب، بحسب موقع "تايمز ناو".

أشياء لم تكن تعرفها عن جراحات صمامات القلب

تعمل جراحة صمام القلب على إصلاح أو استبدال صمام واحد أو أكثر من الصمامات الأربعة فى قلبك.

تحافظ الصمامات الموجودة بين حجرات القلب على حركة دمك بالطريقة الصحيحة.

تعمل هذه الصمامات مثل الأبواب التي تفتح وتغلق مع كل نبضة قلب، مما يسمح لدمك بالتدفق داخل وخارج الحجرات.

عندما يعمل صمامك بالطريقة الصحيحة، يجب أن يتدفق دمك عبر قلبك في اتجاه واحد في كل مرة ينبض فيها قلبك.

لا يمكن لصمام القلب إصلاح نفسه وسيزداد المرض سوءًا بمرور الوقت.

ومع تفاقم المرض، ستعاني من المزيد من الأعراض وستعاني صحتك العامة.

غالبًا ما تحدث هذه التغييرات ببطء، ولكنها قد تحدث أيضًا بسرعة كبيرة.

اعتمادًا على نوع ومدى مرض الصمام الذي تعاني منه، قد تساعد الأدوية في علاج الأعراض على المدى القصير.

الجراحة هي الحل الوحيد الفعال على المدى الطويل، والذي يقرره طبيبك اعتمادًا على حالتك، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن جراحة صمام القلب:

1-جراحة صمام القلب لا تشبه جراحة القلب المفتوح غالباً

من المفترض عمومًا أن جراحة صمام القلب تتطلب دائمًا فتح الصدر وإيقاف القلب ومع ذلك، تسمح التقنيات الحديثة مثل الجراحة الأقل توغلاً أو إجراءات القسطرة مثل TAVR لصمامات الأبهر بالإصلاح أو الاستبدال دون شقوق كبيرة أو حتى إيقاف القلب.

2-قد تسمع دقات قلبك

إذا حصلت على صمام ميكانيكي، فقد تسمع صوت "نقر" خافت منه، وخاصة في البيئات الهادئة إنه أمر طبيعي، وهو ببساطة فتح الصمام وإغلاقه.

3-يمكن أن تكون الصمامات من مصادر مختلفة

يمكن أن تأتي الصمامات البديلة من المعدن، وهو ميكانيكي، أو صمام صناعي حيوي، أو حتى متبرع بشري، يعتمد الاختيار على عوامل مثل العمر ونمط الحياة والحالة الطبية.

4-قد تحتاج إلى أدوية سيولة الدم

إذا كان لديك صمام ميكانيكي، فإن دواء سيولة الدم مدى الحياة ضروري عادةً لمنع الجلطات ومع ذلك، قد لا تتطلب الصمامات الصناعية الحيوية مضادات تجلط الدم طويلة الأمد.

5- لا تصلح الجراحة كل شيء بشكل دائم

على الرغم من أن جراحة الصمام تعمل على تحسين جودة الحياة - حتى الصمامات البديلة لها عمر افتراضي محدود - إلا أن الصمامات الصناعية الحيوية تدوم عادةً من 10 إلى 20 عامًا.

تدوم الصمامات الميكانيكية مدى الحياة ولكنها تأتي مع تحديات أخرى أيضًا.

6- يمكن أن يكون التعافي سريعًا بشكل مدهش

اعتمادًا على النهج، يفترض المرضى غالبًا أن التعافي يستغرق شهورًا. ومع ذلك، باستخدام التقنيات الأقل توغلاً، يعود بعض المرضى إلى الأنشطة الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.

7- يمكنك أن تعيش بشكل طبيعي بعد الجراحة

يخشى العديد من الأشخاص القيود بعد جراحة الصمام. في الواقع، يعود معظم المرضى إلى أنشطتهم المعتادة، بما في ذلك الرياضة والتمارين، بمجرد تعافيهم تمامًا.

8-لا تتطلب جميع مشاكل الصمامات الجراحة

يمكن إدارة العديد من مشاكل الصمام، مثل الارتجاع الخفيف أو تضيق الصمام، بالأدوية والمراقبة المنتظمة لسنوات قبل أن تكون الجراحة ضرورية.

9-غالبًا ما تمر مشاكل الصمامات دون اكتشافها

لا تظهر على المصابين بأمراض الصمامات أي أعراض لسنوات، حتى مع وجود مشاكل شديدة. غالبًا ما يكتشف الطبيب نفخة فقط أثناء الفحص الروتيني، مما يؤدي إلى التشخيص.