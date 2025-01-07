شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة.. دليلك لحماية نفسك من العدوى والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والقلب وضغط الدم، لتوخى المزيد من الحذر خلال فصل الشتاء، خاصة مع انتشار الفيروسات التنفسية المعدية.

ويمكن أن يتسبب الطقس البارد والعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا أو فيروس كورونا فى حدوث مضاعفات صحية، لذا من المهم أن تتأكد من استعدادك لمواجهة أى عدوى تنفسية.

نصائح لمرضى الربو

يمكن أن تؤدى العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا إلى تفاقم أعراض الربو، يجب عليك الحصول على لقاح المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوى) ولقاح الأنفلونزا السنوى.

تناول دواء الربو حسب وصف الطبيب، سيساعدك ذلك على التحكم في الربو بشكل أفضل وقد يساعد فى منع حدوث نوبة الربو.

احمل معك دائمًا جهاز الاستنشاق لتخفيف الربو، سيساعدك هذا الجهاز على فتح مجاري الهواء لديك عندما تعاني من أعراض الربو.

احرص على إعداد خطة عمل محدثة للتعامل مع الربو لمساعدتك على إدارة الربو، ويمكن أن تساعدك هذه الخطة فى تحديد الأعراض وتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص طبى.

الربو وكورونا

قد تؤدى الإصابة بالربو إلى زيادة خطر إصابتك بأمراض خطيرة إذا أصبت بـ(فيروس كورونا)، تأكد من حصولك على اللقاح.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

إذا كنت تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن وأصبت بفيروس شتوي مثل الأنفلونزا، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة، إذا حدث هذا، فقد تحتاج إلى رعاية طارئة من طبيبك العام أو قسم الطوارئ.

يجب عليك الحصول على لقاح الأنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية (للحماية من الالتهاب الرئوي).

استشر الطبيب العام للتأكد من أنك تتناول الدواء الصحيح، وأنك تستطيع استخدام أجهزة الاستنشاق بشكل صحيح، يواجه العديد من مرضى الانسداد الرئوي المزمن صعوبة في استخدام أجهزة الاستنشاق، وهذا هو الوقت المناسب للتأكد من أنك تستخدمها بشكل صحيح، انتبه إلى علامات التحذير من تفاقم الحالة، بما في ذلك..

وجود بلغم أكثر من الطبيعي

وجود بلغم بلون مختلف

ضيق في التنفس

مرض الانسداد الرئوى المزمن وكورونا

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة إذا أصبت بفيروس كورونا، وتأكد من حصولك على اللقاح في الموعد المحدد.

مرضى السرطان

إذا كنت مصابًا بالسرطان وتتلقى العلاج الكيميائي، فمن المرجح أن تصاب بالعدوى، وذلك لأن جهازك المناعي ضعيف.

تحدث العدوى عادة بسبب الفيروسات والبكتيريا، ويمكن أن تأتي هذه من البيئة أو الأسطح أو الماء أو الطعام، وينتقل العديد منها من شخص إلى آخر.

تشمل العدوى الشائعة ما يلي..

الالتهاب الرئوي

التهاب الشعب الهوائية

التهابات المسالك البولية

الأنفلونزا

كورونا

مرض السكر

إذا كنت تعاني من مرض السكر، فإن الإصابة بفيروس شتوي مثل الأنفلونزا قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات، قد يجعلك هذا عرضة لحالات خطيرة مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وقد تشكل هذه الأمراض خطرًا على صحتك.

ينبغي عليك:

تناول الدواء حسب الوصفة الطبية

احصل على لقاح الأنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية (للحماية من الالتهاب الرئوي)

مرض الكلى المزمن

احصل على لقاح الأنفلونزا، فهو أفضل حماية ضد الإنفلونزا للأشخاص المعرضين للخطر.

إذا كنت تخضع لغسيل الكلى، فلا تفوت جلسات غسيل الكلى، حتى في ظل الظروف الجوية السيئة، يجب أن يكون لديك ترتيبات سفر بديلة أو خطط سفر احتياطية في حالة حدوث انقطاعات في الطرق المحلية.

احتفظ بمخزون من الأدوية يكفيك لعدة أيام، هذا في حالة حدوث حالة طارئة أو عدم تمكنك من الذهاب إلى طبيبك العام أو الصيدلية.

مرض الكلى المزمن وكورونا

تكون معرض لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير من (فيروس كورونا) إذا كنت:

مريض كلى مزمن

تتلقى علاج غسيل الكلى

أجريت عملية زرع كلى

لذا ينصح الأطباء بالتأكد من الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد.

قصور القلب

الطقس البارد يجعل القلب يعمل بجهد أكبر للحفاظ على دفء الجسم، وقد يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى صعوبات، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من حالة قلبية مثل قصور القلب، ينبغي اتباع التالى..

ابق دافئًا وكن حذرًا عند الخروج، خاصة في الضباب أو السحب المنخفضة.

ارتدى طبقات من الملابس مناسبة للطقس

حافظ على نشاطك وطور روتينًا لممارسة التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في الطقس البارد.

إذا شعرت بأنك قد تصاب بنزلة برد أو أنفلونزا، فلا تنتظر حتى تسوء حالتك، اتصل بطبيبك العام على الفور، اسأله عن لقاح الأنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية (للحماية من الالتهاب الرئوي).

تناول الأدوية بانتظام حسب الوصفة الطبية وراقب أعراض قصور القلب لديك كل يوم، اتخذ الإجراءات اللازمة فورًا إذا لاحظت أي تدهور، يمكن لأطبائك بعد ذلك تعديل العلاج لتحسين أو استقرار الأعراض.

الحفاظ على الدفء في الشتاء

تناول وجبات ساخنة بانتظام واشرب الكثير من السوائل - فهذا سيساعدك على الدفء ويمنحك الطاقة للبقاء نشيطًا.

حافظ على نشاطك داخل المنزل.

حافظ على منزلك دافئًا.

احتفظ بكمية من الأدوية تكفي لعدة أيام.

اطلب المساعدة من أقاربك وجيرانك إذا كنت بحاجة إليها.

احتفظ بمعلومات الاتصال في حالات الطوارئ بالقرب من هاتفك.