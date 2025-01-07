شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV وهل هو مجرد نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير إخبارية انتشار فيروس HMPV في دول جنوب شرق آسيا، ويأتي هذا التفشى مع برودة الطقس في فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على مجموعة من الأسئلة والإجابات حول فيروس HMPV، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقالت السلطات الصحية، إنه مرض موسمي يحدث في كل فصل شتاء، وهذا الارتفاع في حالات HMPV يتزامن مع الطقس البارد وزيادة البقاء في الأماكن المغلقة، وهي عوامل شائعة تسهل انتشار الفيروسات التنفسية.

س: ما فيروس HMPV؟

ج: فيروس HMPV البشري هو فيروس يسبب عادة أعراضًا تشبه نزلات البرد، قد تسعل أو تتنفس بصعوبة، أو تعاني من سيلان الأنف، أو التهاب الحلق.

على الرغم من أن معظم حالات الفيروس خفيفة، إلا أن الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

س: هل فيروس HMPV مجرد نزلة برد؟

ج: يقول الأطباء إن فيروس HMPV غالبًا ما يسبب أعراضًا تشبه نزلات البرد، ولكن يمكن أن يمرض بعض الأشخاص بشدة.

قد تصاب بمرض شديد في المرة الأولى التي تصاب فيها بفيروس HMPV - وهذا هو السبب في أن الأطفال الصغار معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة.

ومع ذلك، قد تكتسب بعض المناعة من إصابتك الأولى ثم تعاني من أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد إذا أصبت بعدوى أخرى لاحقًا.

قد يصاب أيضًا البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من مشاكل في التنفس أو ضعف في جهاز المناعة بأعراض شديدة.

س: ما أعراض فيروس HMPV؟

ج: تتضمن بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس HMPV البشري ما يلي:

سعال شديد

حمى مرتفعة

رشح أو احتقان الأنف

التهاب الحلق

صفير

ضيق في التنفس

طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم

تفاقم التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

س: كيف يمكنك تشخيص فيروس HMPV؟

ج: عادةً ما يشخص الأطباء فيروس HMPV بناءً على أعراضك وتاريخك الصحي. قد يستخدمون مسحة ذات طرف ناعم للحصول على عينة من أنفك أو حلقك. يختبر المختبر العينة بحثًا عن الفيروسات والالتهابات الأخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد لا يتم اختبارك لفيروس HMPV إلا إذا كانت لديك أعراض خطيرة.

س: كيف يتم علاج فيروس HMPV؟

ج: في حين لا توجد أدوية مضادة للفيروسات لعلاج الفيروس الرئوي البشري، يقول الأطباء إن معظم الأشخاص يمكنهم إدارة أعراضهم في المنزل حتى يشعروا بتحسن. في حالة الأعراض الشديدة، قد يتم إدخالك إلى المستشفى، حيث يمكن للأطباء مراقبة حالتك والمساعدة في منعك من الإصابة بمرض أكثر خطورة. قد يتم علاجك بما يلي:

العلاج بالأكسجين

إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، يمكن توفير أكسجين إضافي من خلال أنبوب في أنفك أو قناع على وجهك.

السوائل الوريدية

تساعد السوائل التي يتم توصيلها مباشرة إلى الوريد (IV) في الحفاظ على ترطيبك.

الكورتيكوستيرويدات

تعمل الستيرويدات على تقليل الالتهاب وقد تخفف بعض أعراضك.

س: هل تعالج المضادات الحيوية فيروس التهاب الرئة البشري؟

ج: لا، لأن المضادات الحيوية تعالج البكتيريا فقط. فيروس التهاب الرئة البشري فيروس، لذلك لن تتمكن المضادات الحيوية من التخلص منه. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يصاب أولئك الذين يصابون بالالتهاب الرئوي من فيروس التهاب الرئة البشري بعدوى بكتيرية في نفس الوقت.

س: كيف تعتني بنفسك عندما تكون مصابًا بالفيروس؟

ج: يمكنك إدارة الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد لفيروس التهاب الكبد الوبائي في المنزل من خلال:

-شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف

-تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو بدون وصفة طبية مثل مسكنات الألم ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال للمساعدة في تخفيف الأعراض. لا تعطي الأدوية للأطفال دون استشارة طبيب الأطفال أولاً؛ فبعض الأدوية التي تكون مناسبة للبالغين ليست آمنة للأطفال.