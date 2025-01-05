شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خرافات يجب أن تعرفها عن أمراض القلب لتحمى نفسك وأحباءك والان مع تفاصيل الخبر

أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، وتتأثر أمراض القلب في الغالب باختيارات نمط الحياة، وليس فقط زيادة الوزن أو التقدم في السن، ومع دخولنا العام الجديد، نتعرف على خرافات عن أمراض القلب وحقائق أساسية لمساعدتك أنت وأحبائك على الحفاظ على صحة القلب، بحسب موقع تايمز ناو.

1. الخرافات: أمراض القلب مشكلة الشيخوخة

الحقيقة: لا يمكن أن تحدث في أي عمر. فمنذ الطفولة والمراهقة، يمكن أن تبدأ اللويحات في التراكم ما يؤدي لاحقًا إلى انسداد الشرايين.

2. الخرافات: سيعرف المريض ما إذا كان ضغط الدم مرتفعًا

الحقيقة: لا، إنه قاتل صامت. قد لا يعاني الشخص من أعراضه أبدًا، لذلك من الضروري إجراء فحص منتظم. وإلا إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تلف الكلى.

3. الخرافات: سوف تعرف متى يعاني الشخص من نوبة قلبية لأنه سيشعر بألم في الصدر.

الحقيقة: يمكن أن تحدث النوبة القلبية مع أو بدون ألم في الصدر. في بعض الحالات، قد لا يعاني الشخص من ألم في الصدر؛ قد يشعر المريض بضيق في التنفس وغثيان وانزعاج في الصدر وألم في الفك والظهر. قد لا يصاب القليل بهذه الأعراض، وخاصة مرضى السكري. من الضروري إجراء فحوصات صحية دورية بما في ذلك تخطيط القلب وتخطيط صدى القلب وتخطيط كهربية القلب مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.

4. خرافات: يتم التحكم في مرض السكري، لذلك لا يمكن أن يضر القلب كثيرًا.

الحقيقة: يمكن أن تؤدي عوامل الخطر التي تساهم في الإصابة بمرض السكري مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة إلى أمراض القلب

5. خرافات: التاريخ العائلي لأمراض القلب، لذلك لا يمكن لأحد أن يفعل شيئًا لمنعها

الحقيقة: لا، قم بوضع خطة عمل جيدة مع طبيب القلب الخاص بك، والتحكم في الكوليسترول وإدارة ضغط الدم والسكر والتوتر؛ احصل على نوم جيد وتوقف عن التدخين

6. خرافات: لا داعي لفحص الكوليسترول حتى منتصف العمر

الحقيقة: بعد 18-20 عامًا، يجب إجراء فحوصات منتظمة للتحقق من عوامل الخطر التقليدية في وقت مبكر.

7. الخرافات: آلام الساقين علامة على الشيخوخة فقط، ولا علاقة لها بالقلب

الحقيقة: قد يكون الألم ناتجًا عن مرض الشرايين الطرفية. الأشخاص الذين يعانون من مرض الشرايين الطرفية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالسكتات القلبية.

