شكرا لقرائتكم خبر عن لا تضع ساقًا فوق الأخرى عند الجلوس.. دوالى الساقين أحد المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تؤثر دوالي الأوردة، وهي حالة وعائية شائعة، على أي شخص ولكنها أكثر انتشارًا بين الأفراد الذين لديهم نمط حياة معين واستعدادات وراثية، وفي حين يتم تجاهل هذه الأوردة المتضخمة والملتوية، والتي غالبًا ما تكون مرئية على الساقين، في بعض الأحيان باعتبارها مشكلة تجميلية، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة، وفي الحالات الشديدة، مضاعفات إذا تُركت دون علاج، بحسب موقع تايمز ناو.

ويعتقد البعض أن دوالي الساقين قد تحدث بسبب وضع ساق فوق الأخرى أثناء الجلوس، لكن أكد الخبراء أن هذا الأمر غير صحيح وأوضح الخبراء أن الأوردة محمية بواسطة الأنسجة تحت الجلد والعضلات، لذا فإن المشكلة الحقيقية تكمن في خلل الصمامات، وليس الضغط الذي يمارسه وضع ساق فوق أخرى.

وتحدث الدوالي عندما تصبح الصمامات الموجودة داخل الأوردة، والتي تضمن تدفق الدم في اتجاه واحد، غير فعالة أو تالفة ويؤدي هذا إلى ارتجاع الصمامات - وهي حالة تتجمع فيها الدماء في الأوردة، ما يتسبب في تضخمها وتصبح مرئية تحت الجلد.

وأكد الخبراء أن التغيرات الهرمونية، وخاصة أثناء الحمل، والسمنة، والوقوف لفترات طويلة، والتاريخ العائلي للأوردة الضعيفة، هي عوامل مساهمة كبيرة.

كما أن الشيخوخة وأنماط الحياة المستقرة والسمنة تزيد من خطر الإصابة بالدوالي. ومع تقدمنا في العمر، تضعف جدران الأوردة والصمامات بشكل طبيعي. كما تساهم التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل وزيادة حجم الدم في هذه الحالة.

تتضمن الأعراض الشائعة للدوالي ما يلي:

أوردة أرجوانية أو زرقاء داكنة.

أوردة ملتوية ومنتفخة.

ألم أو ثقل في الساقين.

تورم في أسفل الساقين.

تشنج، وخاصة في الليل.

ينصح الأطباء الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي أو سمنة أو عادات خاملة بالانتباه لهذه العلامات.

علاج دوالي الساقين

يمكن غالبًا علاج الدوالي في المرحلة المبكرة من خلال تغييرات نمط الحياة وتشمل هذه:

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

رفع الساقين أثناء الراحة لتقليل التجمع.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على الأوردة.

في الحالات الأكثر شدة، قد تكون التدخلات الطبية ضرورية

حقن محلول لندبة وإغلاق الأوردة.

العلاج بالليزر: تقنيات غير جراحية تستخدم طاقة الضوء لإزالة الأوردة.

العلاج بالترددات الراديوية أو العلاج بالليزر الوريدي (EVLT): طرق تعتمد على الحرارة لإغلاق الأوردة التالفة.

نزع أو ربط الأوردة: الإزالة الجراحية للأوردة في الحالات المتقدمة.

استئصال الأوردة بالخارج: إزالة الأوردة من خلال ثقوب صغيرة في الجلد.

يمكن أن يمنع التعرف المبكر والإدارة المضاعفات، إذا لاحظت أعراضًا أو لديك عوامل خطر، فاستشر أخصائي الأوعية الدموية لإجراء تقييم شامل وخطة علاج مخصصة.