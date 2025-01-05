شكرا لقرائتكم خبر عن أدينوفيروس.. أحد أمراض الشتاء الشائعة وأعراضه تشبه البرد والان مع تفاصيل الخبر

الفيروس الغدي أو أدينوفيروس من الفيروسات الشائعة فى فصل الشتاء، وعادة ما تسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي.

ويمكن أن يسبب الفيروس الغدي المرض للأشخاص من جميع الأعمار في أي وقت من السنة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الجهاز التنفسي أو القلب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من الفيروس الغدي.

أعراض أدينوفيروس

يمكن أن تسبب الفيروسات الغدية مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، مثل:

نزلات البرد الشائعة أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

الحمى

التهاب الحلق

التهاب الشعب الهوائية الحاد (التهاب مجاري الهواء في الرئتين، ويسمى أحيانًا "نزلة برد في الصدر")

الالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين)

التهاب الملتحمة (التهاب الملتحمة)

التهاب المعدة والأمعاء الحاد (التهاب المعدة أو الأمعاء يسبب الإسهال والقيء والغثيان وآلام المعدة)

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا

التهاب المثانة أو العدوى

مرض عصبي (حالات تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي)

كيف ينتشر أدينوفيروس؟

تنتشر الفيروسات الغدية عادةً من شخص مصاب إلى آخرين من خلال:

الاتصال الشخصي الوثيق، مثل لمس أو مصافحة اليدين.

الهواء، عن طريق السعال والعطس.

لمس جسم أو سطح به فيروسات غدية، ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.

من خلال براز شخص مصاب (على سبيل المثال، أثناء تغيير الحفاضات).

من خلال الماء، مثل حمامات السباحة، ولكن هذا أقل شيوعًا.

إلى متى يمكن للشخص أن ينشر الفيروس؟

في بعض الأحيان يمكن أن يتخلص الجسم من الفيروس لفترة طويلة بعد تعافي الشخص من عدوى الفيروس الغدي، وخاصة بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويحدث "تخلص الفيروس" هذا عادةً دون أي أعراض، على الرغم من أن الشخص لا يزال بإمكانه نشر الفيروس الغدي إلى أشخاص آخرين.

الوقاية من أدينوفيروس؟

اتبع خطوات بسيطة لحماية نفسك والآخرين

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بخطوات مهمة يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بمجموعة من الفيروسات التنفسية الشائعة أو نشرها، بما في ذلك الفيروس الغدي.

مارس النظافة الجيدة (الممارسات التي تعمل على تحسين النظافة).

عندما تصاب بفيروس تنفسي، اتخذ خطوات لمنع الانتشار.

غسل اليدين بشكل متكرر مهم.