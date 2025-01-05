شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكر التي تظهر مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى السكر في الدم، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، مرتفعًا للغاية، وهناك نوعان من مرض السكري نوع أول ونوع ثانى:

النوع الأول من مرض السكر يعنى أن جسمك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، وعادة ما يشخص الأطباء هذه الحالة لدى الأطفال والشباب، ولكن يمكن أن تصاب بها في أي عمر، وسوف تحتاج إلى الأنسولين يوميًا.

النوع الثاني من مرض السكري هو النوع الأكثر شيوعًا، ويعني أن جسمك لا يستخدم الأنسولين بالطريقة الصحيحة، وترتفع احتمالات إصابتك بالمرض إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو إذا كان هناك أشخاص آخرون في عائلتك مصابون بمرض السكري.

ما العلامات المبكرة لمرض السكري؟

وفقا لموقع " webmd" في كل من النوعين ن مرض السكر سوف تظهر أعراض تحذيرية والتى تشمل التالي:

1. زيادة الجوع

2. التعب والإرهاق

3. التبول بشكل متكرر

4. العطش المتكرر

5 . جفاف الفم

6 . الحكة وجفاف الجلد

7 . عدم وضوح الرؤية

8 . فقدان الوزن غير المقصود

العلامات التحذيرية المبكرة لمرض السكري من النوع الأول مقارنة بمرض السكري من النوع الثاني

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ ترجع معظم الأعراض المبكرة إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، وفي حين أن أعراض النوع الأول والثاني من مرض السكري متشابهة، إلا أن هناك اختلافًا في كيفية ظهورها.

في مرض السكري من النوع الأول، تظهر الأعراض بسرعة، في غضون أيام أو أسابيع قليلة، وخاصة عند الأطفال، الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا هي:

1. التبول بشكل متكرر

2. العطش المستمر

3. التعب ونقص الطاقة

4. فقدان الوزن غير المقصود

قد تكون أعراض مرض السكر من النوع الثاني خفيفة وتتطور ببطء، وخاصة في المراحل المبكرة من المرض. ومن الممكن أن تمر سنوات دون أن تدرك أنك مصاب بهذا المرض.

العلامات المبكرة لمرض السكري عند النساء مقارنة بالرجال

لا يوجد فرق كبير في العلامات المبكرة لمرض السكري بين الرجال والنساء، ولكن قد تكون هناك بعض الاختلافات، فقد تصاب النساء المصابات بهذه الحالة بعدوى الخميرة المهبلية والتهابات المسالك البولية بشكل أكثر تكرارًا، بينما يميل الرجال المصابون بمرض السكري غير المعالج إلى فقدان كتلة العضلات.

العلامات المبكرة لمرض السكري عند الأطفال

الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال

يمكن أن يحدث مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، لكنه يميل إلى الظهور لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات و11 و13 سنة، ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى الهرمونات في هذه الأعمار. تشمل الأعراض ما يلي:

1 . الجوع الشديد أو العطش

2 . التبول بشكل متكرر، بما في ذلك تبليل السرير

3 . التعب الشديد

4 . عدم وضوح الرؤية

5 . الانزعاج أو تغيرات السلوك

6 . عدوى الخميرة المهبلية عند الفتيات قبل سن البلوغ

7 . طفح الحفاضات عند الأطفال

الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الثاني عند الأطفال

من المرجح أن يصاب البالغون بمرض السكري من النوع الثاني، لكن المرض يحدث بشكل أكثر شيوعًا لدى الأطفال بسبب السمنة، قد لا تظهر على طفلك أي أعراض للمرض، ولكن إليك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

1. الجوع الشديد أو العطش

2 . التبول بشكل متكرر

3 . تعب شديد

4 . عدم وضوح الرؤية

5 . اسمرار الجلد، وخاصة حول الرقبة، والفخذ، والإبطين

6 . فقدان الوزن غير المقصود (يحدث هذا في كثير من الأحيان في مرض السكري من النوع الأول)

7 . العدوى المتكررة