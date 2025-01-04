شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة وأبرز الأعراض ومتى تطلب المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تسمى "البكتيريا الحلزونية البوابية"، وتصيب المعدة، ويمكن أن تسبب تقرحات والتهابات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي العدوى إلى الإصابة بسرطان المعدة.

العدوى بالبكتيريا الحلزونية البوابية هي عدوى شائعة وفقًا لموقع "webmd"، حوالي ثلثي سكان العالم مصابون بها، بالنسبة لمعظم الناس، لا تسبب أي أعراض، لكنها السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة، وهي قروح مفتوحة مؤلمة في الجهاز الهضمي في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي حتى إلى سرطان المعدة

الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية

تنتشر بكتيريا الملوية البوابية عادة من شخص لآخر ومن المحتمل أيضًا من خلال:

الانتقال من الأطعمة الملوثة الطعام أو الماء

تقبيل الفم

من خلال البراز أو قيء ملوث

بمجرد دخول بكتيريا الملوية البوابية إلى جسمك، فإنها تتكاثر في بطانة المعدة، وهذا يضعف بطانة المعدة، مما يزيد من احتمالية تسبب أحماض المعدة في حدوث قرحة .

هل الجرثومة الحلزونية البوابية معدية

نعم، يمكنك الإصابة بجرثومة الملوية البوابية إذا كنت على اتصال بلعاب أو سوائل جسم شخص مصاب بالفعل.

عوامل خطر الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية

يصاب معظم الأشخاص بجرثومة الملوية البوابية أثناء الطفولة، ولكن البالغين قد يصابون بها أيضًا، غالبًا ما ترتبط العدوى بظروف معيشتك.

أعراض جرثومة الملوية البوابية

لا يسبب مجرد وجود البكتيريا أعراضًا، ولكنك ستلاحظها على الأرجح إذا أصبت بالتهاب المعدة أو قرحة هضمية بسبب بكتيريا الملوية البوابية وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الانتفاخ

التجشؤ

فقدان شهية

غثيان

القيء

فقدان الوزن بدون سبب واضح

متى يجب الحصول على المساعدة الطارئة

في بعض الأحيان، قد تنزف القرحة الهضمية في المعدة أو الأمعاء، اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

براز دموي أو أحمر داكن أو أسود

صعوبة في التنفس

الدوخة أو الإغماء

بشرة شاحبة

القيء الذي يكون دمويًا أو أسود اللون أو يشبه حبيبات القهوة

آلام حادة وخطيرة في المعدة

تعد عدوى البكتيريا الحلزونية البوابية أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة، والذي لا تظهر عليه أعراض كثيرة في البداية، اتصل بطبيبك إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات:

ألم أو تورم في البطن

الانتفاخ

غثيان

فقدان الشهية

الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط

القيء

فقدان الوزن بدون سبب

براز أسود

تشخيص الجرثومة الحلزونية البوابية

اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها، من المرجح أن يسألك طبيبك عن تاريخك الطبي وأي أدوية تتناولها، ثم سيجري لك فحصًا جسديًا ، والذي قد يشمل فحص بطنك بحثًا عن تورم أو ألم أو حساسية.

اختبارات الجرثومة الحلزونية البوابية هناك العديد من الاختبارات التي يمكن لطبيبك استخدامها لمعرفة ما إذا كنت مصابًا ببكتيريا الملوية البوابية ، بما في ذلك:

اختبارات البراز

تكتشف اختبارات مستضدات البراز البروتينات (المستضدات) المرتبطة ببكتيريا الملوية البوابية في البراز، وهي الاختبارات الأكثر شيوعًا المستخدمة للعثور على البكتيريا، تبحث اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في البراز عن البكتيريا الحلزونية البوابية، كما تبحث عن الطفرات التي قد تجعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، تعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل أكثر تكلفة من اختبارات المستضد وقد لا يكون من السهل الحصول عليها.

اختبار تنفس اليوريا

أثناء هذا الاختبار ، تقوم بالزفير في كيس حتى يتمكن طبيبك من قياس كمية ثاني أكسيد الكربون في أنفاسك، ثم تبتلع سائلاً أو حلوى تحتوي على مادة تسمى اليوريا، بعد عدة دقائق، ستقوم بالزفير في كيس مختلف لقياس ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى.

العلاج تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المعدة

المضادات الحيوية: للقضاء على البكتيريا الملوية البوابية، تأكد من تناول جرعات المضادات الحيوية الموصوفة بالكامل، والتي تستمر عادةً مدة 7 إلى 14 يومًا.

الأدوية المانعة للإفراز الحمضي والمعززة للشفاء: تساعد الأدوية التي تسمى مثبطات مضخات البروتون على تقليل الإفراز الحمضي.

أدوية للحد من الإفراز الحمضي: تقلل مثبطات الحموضة، التي تسمى أيضًا حاصرات الهيستامين، كمية الحمض المُفرز في السبيل الهضمي، ما يسكن ألم التهاب المعدة ويعزز الشفاء.

أدوية معادلة حموضة المعدة: تعادل مضادات الحموضة حمض المعدة الموجود ويمكنها تسكين الألم بسرعة.

تساعد هذه الأدوية على تخفيف الأعراض بصورة فورية، لكنها لا تستخدم بصفة عامة كعلاج أساسي، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية لمضادات الحموضة الإمساك أو الإسهال، وذلك حسب مكونات الدواء الأساسية، وتجدر الإشارة إلى أن مثبطات مضخات البروتون ومثبطات الحموضة لها فعالية أكبر وآثار جانبية أقل.