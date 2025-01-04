شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد حالات الإمساك بين الأطفال في الشتاء.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد حالات الإمساك بين الأطفال خلال فصل الشتاء؛ ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة حالات الإمساك فى الشتاء وطرق الوقاية، بحسب موقع تايمز ناو.

يحدث الإمساك بسبب حركات الأمعاء غير المتكررة وصعوبة إخراج البراز ما يمكن أن يؤثر على صحة الطفل، وترجع الأسباب إلى نقص الألياف في النظام الغذائي والجفاف وقلة النشاط البدني واستهلاك الأطعمة المصنعة والتوتر في الإمساك عند الأطفال.

وبصرف النظر عن هذه العوامل، فإن التغيرات الموسمية مثل الطقس البارد يمكن أن تزيد من خطر الجفاف وغياب النشاط البدني ولذلك علينا الحاجة الآن هى الانتباه إلى عادات الأكل لدى الطفل من خلال تضمين الألياف في النظام الغذائي، وجعله يشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة يوميًا في المنزل، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة.

قد يكون الشتاء قاسيًا على الأطفال وليس فقط البالغين، وفي حين يُعتبر غالبًا موسمًا لطيفًا، إلا أنه قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية عند الأطفال، بما في ذلك الإمساك.

ويزور 6 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا العيادة الخارجية يوميًا بأعراض مثل البراز غير المتكرر، والبراز الجاف والصلب، وانتفاخ البطن، أو الشعور بعدم اكتمال الإخلاء، ويجب على الآباء طلب المشورة الطبية على الفور إذا كان طفلهم غير قادر على إخراج البراز لأكثر من 2-3 أيام.

طرق الوقاية من الامساك

للتعامل مع الإمساك، يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال لديهم نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، بالإضافة إلى ذلك شجعهم على شرب 10-15 كوبًا من الماء يوميًا والبقاء نشطين من خلال ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة (المشي في الداخل أو أي نشاط يختاره الطفل) لتوفير الراحة التي يحتاجها الأطفال بشدة، يمكن أن تكون الملينات (الحقنة الشرجية) التي يوصي بها الطبيب مفيدة للأطفال لتنظيم حركات الأمعاء.

ويمكن للإمساك أن يعطل الروتين اليومي للطفل ويؤثر على تركيزه على الدراسة، لذا فإن معالجته ضرورية لتحسين جودة حياتهم بشكل عام.