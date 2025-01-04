شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تجنبها إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

إن وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب يعرضك أيضًا لخطر متزايد، لذا أكد الأطباء أن إحدى الطرق لحماية صحة القلب والأوعية الدموية هي متابعة ضغط الدم والكوليسترول، ومع ذلك، هناك بعض التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها في حياتك اليومية وتجنب بعض العادات غير الصحية التي يمكن أن تكون مدمرة، بحسب موقع تايمز ناو.

أمراض القلب هي حالة صحية خطيرة للغاية ومن بين الأسباب الرئيسية للوفاة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب خارجة عن سيطرتك، مثل العمر أو التاريخ العائلي، يمكنك إدارة عوامل أخرى، مثل نظامك الغذائي أو مستوى نشاطك.

وأكد الأطباء أن بعض أنواع أمراض القلب ناجمة عن مشكلة في جين واحد أو أكثر من الجينات الموروثة أو الموروثة عبر العائلات:

عدم انتظام ضربات القلب، مثل متلازمة كيو تي الطويلة

اعتلال عضلة القلب، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي وخلل تنسج البطين الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب

فرط كوليسترول الدم العائلي

لذلك، من المهم معرفة التاريخ الصحي لعائلتك ومشاركته مع طبيبك. أيضًا، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، فتأكد من تجنب بعض العادات التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

عادات تجنبها إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالنوبات القلبية

بدء يومك بالماء الدافئ بالليمون والعسل

يحب الكثير من الناس أن يبدأوا يومهم بكوب من الماء الساخن مع رشة من العسل وبعض عصير الليمون، والذي لا يمنحهم الطاقة فحسب، بل يساعد أيضًا في الهضم، ومع ذلك، على الرغم من أنه يبدو صحيًا، يقول الأطباء إنه يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين وبالتالي فهو ليس مثاليًا للحفاظ على قلبك.

تناول الحلويات بعد الوجبات

في حين أنه من الجيد الاستمتاع بالحلويات من حين لآخر، فلا تجعلها عادة منتظمة، وفقًا للخبراء، فإن تناول الحلوى بعد الوجبات يسبب ارتفاعًا هائلاً في الأنسولين وزيادة الوزن ومستويات الكوليسترول غير الصحية، والتي قد تصبح محفزًا لمشكلة في القلب.

تناول العشاء في وقت متأخر من الليل

بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب، يجب أن تكون حذرًا للغاية ليس فقط بشأن نظامك الغذائي ولكن أيضًا عند تناول الطعام. إن تناول العشاء في وقت متأخر من الليل لا يعبث بالهضم فحسب، بل يرفع أيضًا مستويات السكر في الدم ويزيد من الدهون الثلاثية، وهي علامات تحذير رئيسية لصحة قلبك.

تناول عشاءك بحلول الساعة 7 مساءً تقريبًا حتى يمنح جسمك وقتًا كافيًا لهضمه.

وفقًا للخبراء، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والسكر والملح، والتي تساهم في الإصابة بأمراض القلب. الأطعمة التي هي أفضل لقلبك تشمل:

الفواكه والخضروات الموسمية

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني والكينوا

الأسماك

منتجات الألبان قليلة الدسم

المكسرات والبذور

الزيوت التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا

الجلوس لساعات أطول

يمكن أن يساهم الجلوس لفترات طويلة في مشاكل القلب عن طريق إبطاء تدفق الدم، مما يسمح للرواسب الدهنية بالتراكم في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ويؤدي في النهاية إلى أمراض القلب مثل النوبة القلبية.

وفقًا للخبراء، عندما تجلس، لا تقوم عضلاتك بضخ الدم بنشاط إلى القلب، مما قد يساهم أيضًا في ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من عوامل الخطر الأخرى لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

عدم النوم بشكل صحيح

تزيد قلة النوم من هرمونات التوتر، وتعطل نومك، وتضع ضغطًا إضافيًا على قلبك. أعطِ الراحة الأولوية.