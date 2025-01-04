شكرا لقرائتكم خبر عن التهابات الأذن الناتجة عن ارتجاع المريء.. الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الأذن الوسطى والعادية الناتج عن ارتجاع المريء، أحد أهم أنواع الشكوى الشائعة التي يعانى منها البعض، هو نوع من التهابات الأذن التي تسبب ألمًا وعدم راحة وشعور بالاضطراب في الاتزان في بعض الأحيان، ووفقًا لتقرير نشر في موقع mountainent فإن هناك علاقة وأسباب لتأثير الارتجاع الحمضى على الأذن والتي منها:

أسباب التهاب الأذن

1. ارتجاع المرئ وبالتالي ارتجاع الحمض لأعلى

2. دخول الحمض إلى منطقة الأذن الوسطى عبر الأنبوب

3. التهابات الأنف المتكررة وكذا التهابا الحلق

4. التحسس

5. العدوى البكتيرية.

6. الفيروسات المختلفة والعدوى بها.

الأعراض

1. ألم ووجع في الأذن وما حولها

2. ألم في الحلق.

3. تشوش صوت

4. فقدان السمع. في بعض الحالات

5. إفرازات شديدة من الأذن.

6. الدوخة

7. الشعور بالتوتر والقلق

8. طنين أو صفير

العلاج للأذن

يمكن علاج مثل هذه الحالات من خالال مجموعة من الأدوية يحددها الطبيب المعالج وحده، فضلاً عن بعض النصائح الهامة في تناول الطعام اليومية، والتي من بينها :