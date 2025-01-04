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يؤدي الطقس البارد إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، ويخضع الجسم للتنظيم الحراري خلال التكيف مع المناخ الجديد، ففي بعض الأحيان يؤدى هذا إلى عدد من أمراض فصل الشتاء؛ باتباع بعض الاحتياطات البسيطة خلال فصل الشتاء ويمكنك الاستمتاع بشتاء صحي، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للعناية بالصحة فى الأجواء الباردة، بحسب موقع Indus health.

نصائح للعناية بالصحة في الأجواء الباردة

1- تناول نظام غذائي صحى متوازن يشمل الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبقول والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل بالإضافة إلى الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة أمر ضروري لتعزيز جهاز المناعة، يمكننا أيضًا تناول كمية مثالية من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة أجسامنا.

2 - التمارين الرياضية والنشاط البدني هو جانب مهم للحفاظ على لياقتك طوال فصل الشتاء أي شكل من أشكال النشاط البدني يساعد على تدفئتك وتعزيز جهاز المناعة وتحسين الدفاع ضد الأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

3 - حماية الجلد، يتسبب الطقس البارد في تلف الجلد مما يؤدي إلى جفاف الجلد وحكة الشفاه وتشقق الكعبين، العناية بالبشرة في الشتاء من الأمور الضرورية التي يجب أن تتضمن الترطيب ووضع كريمات الحماية من الشمس وزيادة تناول الماء.

4 - اشرب الكمية المطلوبة من الماء كل يوم وحافظ على ترطيب جسمك، يساعد الماء على تنظيف الجسم وإزالة السموم، ونقل العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم والمساعدة في توازن سوائل الجسم.

5 - يساعد الحصول على قدر جيد من النوم على الحفاظ على صحة الجهاز المناعي في الجسم، والتخلص من هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر وحرق السعرات الحرارية. النوم عامل لا غنى عنه للحفاظ على الصحة الجيدة.

6 - احرص على النظافة الجيدة، واغسل يديك للتخلص من البكتيريا والفيروسات ومنع انتشار الجراثيم.

7- فحص صحتك بانتظام: حيث يؤدي الطقس البارد إلى حدوث مشاكل صحية مثل الربو والإنفلونزا والتهاب الحلق وآلام المفاصل وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حيث يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من الضغط على القلب. الفحص الصحي الوقائي هو أفضل طريقة للتغلب على أمراض الشتاء والتمتع بصحة جيدة حتى في الطقس البارد.

8 - الإقلاع عن التدخين التدخين يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في الشتاء، لذا يجب الإقلاع عن التدخين.

9- فيتامين د:اخرج واستمتع بأشعة الشمس الدافئة، يحتاج جسمنا إلى فيتامين د - وهو ضروري للحفاظ على الصحة والمناعة، كما أن فيتامين د مطلوب لتنظيم الحالة المزاجية.

10- الملابس: ارتد ملابس صوفية لتبقيك دافئًا عند الخروج.



