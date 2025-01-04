إزاي تحمي بشرتك من الجفاف مع برودة الشتاء؟

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جفاف الجلد فى الشتاء من المشاكل الشائعة ويعتبر فقدان الرطوبة دائمًا مصدر قلق في الطقس البارد، يمكن للرياح والهواء البارد في الخارج والاستحمام بالماء الساخن أن تؤدي إلى جفاف الجلد حقًا، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لعلاج جفاف الجلد في الشتاء والوقاية منه، بحسب موقع unhealthy.

إزاى تحمي بشرتك من الجفاف مع برودة الشتاء؟

１- جهز منزلك للعناية الجيدة بالبشرة في الشتاء من خلال استخدام جهاز الترطيب لزيادة مستويات الرطوبة في الهواء.

２- حافظ على نظام غذائي يعزز صحة الجلد وترطيبه وأفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الجلد:

-الأسماك الدهنية مثل السلمون - أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين هـ والبروتين عالي الجودة تحافظ على ترطيب بشرتك وتساعد في تقليل الالتهابات.

-الأفوكادو - مصدر جيد لفيتاميني هـ و ج والدهون المفيدة - وكلها تعزز صحة الجلد. كما تحتوي على مركبات تساعد في منع أضرار أشعة الشمس.

- اللوز - غني بالبروتين والسيلينيوم وفيتامين هـ والدهون الأساسية والزنك.

- بذور عباد الشمس - غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين هـ، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة على الجلد.

- البطاطا الحلوة- تحتوي على الكثير من البيتا كاروتين، وهو واقٍ طبيعي من الشمس.

- الفلفل الحلو- مصدر ممتاز لفيتامين سي وبيتا كاروتين- وكلاهما لهما تأثيرات مضادة للأكسدة على الجلد. يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين، وهو البروتين البنيوي الذي يقوي بشرتك.

３- شرب الكثير من الماء له تأثير قوي وإيجابي على صحة بشرتك - وعلى صحتك العامة، يساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك ويطرد السموم من جسمك والتي قد تسبب مشاكل صحية للجلد مثل حب الشباب ويساعد في شد الجلد المترهل.

４- تقشير بشرتك التقشير ضروري للعناية بالبشرة، والفشل في القيام بذلك يؤدي إلى جفاف البشرة، بغض النظر عن كمية الكريم الذي تستخدمينه استخدمي مقشرات تعتمد على الزيوت ليس فقط لتجديد شباب البشرة، ولكن أيضًا لترطيبها. للحصول على أفضل النتائج، لا تقشري بشرتك أكثر من مرتين في الأسبوع".

５- استخدمي كريم مرطب للوجه ومنظفات لطيفة يعد التحول إلى كريم مرطب للوجه أحد أهم الخطوات لمنع وعلاج البشرة الجافة والمتشققة، ومع ذلك فهو أحد أكثر الخطوات التي يتم تجاهلها.

"بدلاً من المستحضرات، اختاري الكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميدات تساعد هذه المنتجات على منع انهيار حاجز الجلد في الشتاء.

ابتعدي عن غسول الوجه الذي يحتوي على مكونات، مثل المواد المضافة والعطور، التي لها خصائص تجفيف بدلاً من ذلك، استخدمي غسول الوجه الذي يحتوي على دقيق الشوفان أو البابونج.