شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لرعاية طفلك فى الشتاء.. 5 نصائح ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها لرعاية أطفالهن في فصل الشتاء لحمايتهم من التعرض لنزلات البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل في الجهاز التنفسي، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshot نصائح لحماية الأطفال في الشتاء ومنها:

كيفية العناية بالطفل في فصل الشتاء؟ 1. حافظى على دفء الطفل

تأكدي من إبقاء طفلك دافئًا ومريحًا خلال فصل الشتاء من خلال ارتدائه ملابس مناسبة. اختاري السترات الصوفية الناعمة القابلة للتنفس والقفازات والجوارب والقبعات لتوفير المزيد من الدفء والحفاظ على درجة حرارة جسمه. يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كان طفلك دافئًا أم باردًا عن طريق لمس رقبته أو ظهره.

2. حماية بشرة الطفل من الجفاف

قد يكون هواء الشتاء قاسيًا على بشرة طفلك، مما يتسبب في جفافها وتهيجها. ضعي طبقة سخية من المرطب الخالي من العطور والمواد الكيميائية على بشرته للحفاظ على ترطيبها ونعومتها، تم تصميم هذه المرطبات خصيصًا لبشرة الأطفال الرقيقة. يجب أيضًا تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه يمكن أن يجرد بشرته من الزيوت الطبيعية. بدلًا من ذلك، اغسلي طفلك بالماء الدافئ لحماية رطوبة بشرته.

3. مراقبة نمط تنفسهم

الأطفال أكثر عرضة لصعوبات التنفس خلال فصل الشتاء، مثل السعال والاحتقان. لمنع هذه المشاكل، تجنب تعريض طفلك لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي. إذا كان طفلك يعطس باستمرار أو يسعل أو يعاني من أي صعوبات مستمرة في التنفس، فعليك اصطحابه على الفور إلى الطبيب لمزيد من التشخيص. هذه واحدة من أفضل الطرق لرعاية الطفل خلال فصل الشتاء.

4. تدليك الطفل

قومي بتدليك طفلك بانتظام باستخدام زيوت لطيفة وآمنة على الأطفال مثل زيت جوز الهند (بعد استشارة الطبيب). يساعد تدليك طفلك على تحسين الدورة الدموية في جسمه، ويحافظ على ترطيب بشرته ويعزز الاسترخاء. يمكن أن يساعده هذا أيضًا على الاسترخاء والنوم جيدًا في الليل. تأكدي من عدم استخدام الكثير من الضغط أثناء تدليكه.

5. تجنبى ارتفاع درجة الحرارة

أثناء محاولتك إبقاء طفلك دافئًا، قد تزيد من درجة حرارته عن طريق الخطأ. وقد يسبب ذلك انزعاجًا ويجعله يشعر بعدم الارتياح. وقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) لدى الصغار، مما يسلط الضوء على أهمية توخي الحذر، ينبغى ارتداء ملابس تناسب درجة الحرارة في الخارج أو داخل الغرفة دائمًا. وتجنب وضع بطانيات ثقيلة عليهم خاصة أثناء نومهم. وبدلاً من ذلك، اختر كيس نوم أو طبقات يمكن تعديلها حسب الحاجة.

