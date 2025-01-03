شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه المشروبات قبل النوم يعالج التوتر ويحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

قد يعاني البعض من الأرق قبل النوم، وهذا الأمر يجعلهم غير قادرين على ممارسة يومهم بشكل جيد، وهناك بعض المشروبات التي يمكنك تناولها قبل النوم للتخلص من الأرق، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

يمكن أن تؤثر خيارات الطعام التي نتخذها أثناء فترات التوتر بشكل كبير على كيفية تأثير التوتر على صحة القلب والأوعية الدموية، وأيضا تزيد من التعرض للتوتر والقلق، وتكشف دراسة أجرتها جامعة برمنجهام أن الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تضعف وظيفة الأوعية الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ أثناء التوتر .

ومع ذلك، قد تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو والشاي الأخضر في حماية صحة الأوعية الدموية، وتسلط الأبحاث الجديدة الضوء على أن تناول الكاكاو الغني بالفلافانول إلى جانب وجبة دسمة يمكن أن يقاوم بعض الآثار السلبية ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية تحت الضغط.

هل يمكن للكاكاو حماية قلبك أثناء التوتر؟

أوضحت الدكتورة كاتارينا رينديرو، الأستاذة المساعدة بجامعة برمنجهام، أن التوتر غالبًا ما يدفع الناس إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، مما قد يضعف تعافي الأوعية الدموية، واستكشفت دراستهم ما إذا كان إضافة الأطعمة الغنية بالفلافانول، مثل الكاكاو، يمكن أن يقلل من الأضرار المرتبطة بالتوتر. وسلطت روزاليند باينهام، المؤلفة الأولى للدراسة، الضوء على أن الفلافانول الموجود في التوت والشاي والكاكاو معروف بدعمه لصحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن تناول الأطعمة الدهنية مع مشروب منخفض الفلافانول أثناء الإجهاد أدى إلى انخفاض وظائف الأوعية الدموية بنسبة 1.29% FMD، واستمر ذلك لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد الإجهاد. ومع ذلك، فإن مشروب الكاكاو عالي الفلافانول منع هذا التدهور بشكل فعال، حيث أظهر وظيفة وعائية أفضل بشكل ملحوظ بعد 30 و90 دقيقة مقارنة بالكاكاو منخفض الفلافانول.

فوائد الأطعمة الغنية بالفلافانول

كما كشفت أبحاث سابقة أن الأطعمة الغنية بالدهون تقلل من الأكسجين في القشرة الجبهية الأمامية أثناء الإجهاد، على الرغم من أن الفلافانول في الكاكاو لم يحسن الأكسجين أو الحالة المزاجية.

وأكدت الدكتورة كاتارينا رينديرو أن تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بالفلافانول يمكن أن يساعد في مواجهة التأثير الوعائي للاختيارات الغذائية غير الصحية، مما يتيح اتخاذ قرارات غذائية أفضل خلال الأوقات العصيبة.



وأكد البروفيسور جيت فيلدهويزن فان زانتن من جامعة برمنجهام أن ضغوط الحياة العصرية معروفة بتأثيرها على الصحة والإنتاجية، و إن إجراء تغييرات صغيرة، مثل إضافة أطعمة غنية بالفلافانول، يمكن أن يساعد في إدارة التوتر، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة ويعتمدون على الوجبات السريعة والمريح.

