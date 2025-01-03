شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل النفسي مع ابنك فى مرحلة المراهقة من وحى أحداث ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

عرضت أمس الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة DMC، وكانت الحلقة بعنوان "ضبط وإحضار"، وشارك في بطولتها الفنان الشاب حمزة دياب، إلى جانب شهيرة الصاوي من مواهب برنامج "كاستينج" والحلقة من إخراج عادل أحمد يحيى في أول تجاربه الإخراجيه في عالم الدراما التليفزيونية.

وناقشت الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

ساعته وتاريخه.. نصائح للاباء للتعامل السوي مع المراهقين

يقدم تقرير نشر في موقع هيلث الطبي مجموعة من النصائح البسيطة التي تمكن الآباء من التعامل النفسي السوي مع المراهقين، هو الذي من شأنه أن يعزز من مجموعهة من الصفات بداخلهم:

احترام الذات، والثقة بالنفس والشعور بالشجاعة ، كما يمكنهم من تحديد خياراتهم الصحية وتحسين سلوكهم.

الاستماع للمراهق أحد أهم الخطوات التي تعزز حسن تعامله مع مشاعره ومع الآخرين لابد من الاستماع الفعال له.

ـ لابد من احترام الخصوصية والحدود للمراهق الصغيرة لأن التدخل الفج والمباشر في حياته يعزز من السلوكيات الخاطئة لديه.

ـ شجع ابنك المراهق على اتخاذ القرارات.

ـ شارك ابنك المراهق كافه الانشطه التي يقوم بها .

ـ قدم له الدعم النفسي والعاطفي خاصة في الأوقات الصعبة التي يمر بها.

ـ اهتم بمشكلات ومجالات حياته بشدة تكون قريبا منه للغاية بصداقة.

ـ واجه تمرده بالعقل ولا تقابله بالعنف و الهجوم.



ـ أي علامات غير صحية على المراهقين مثل الاكتئاب العزلة والسلوكيات الخطيرة عليك باستشاره الطبيب المختصه الذي يساعدك في تعديل سلوكه.