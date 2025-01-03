شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تكتشف مرض السكر بدون تحليل.. علامات لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

قد يفاجئك ارتفاع نسبة السكر في الدم دون ظهور أي أعراض واضحة، وفي الواقع، لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بارتفاع نسبة السكر في الدم حتى يتم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 ، وربما يعانون منه لبعض الوقت.

كيف تعرف أنك مصاب بالسكر؟

وفقا لموقعى " clevelandclinic" و " wayneunc"، غالبًا ما تكون هناك علامات تنذر بالإصابة بمرض السكر من النوع الثاني دون الحاجة لإجراء تحليل، مثل كثرة التبول والعطش الشديد، خفية، وخاصة في المراحل المبكرة، ولكن تجاهلها قد يؤدي إلى مشاكل صحية أسوأ في المستقبل.

هناك العديد من العلامات المبكرة لمرض السكر، ولكن بعض الأعراض تكون خفية، وفيما يلي 10 علامات خفية الى تنذر بإصابتك لمرض السكر :

1. كثرة التبول

يتبول معظم الناس من أربع إلى سبع مرات في اليوم، لذا إذا كنت تذهب أكثر إلى الحمام، وخاصة الاستيقاظ عدة مرات في الليل للذهاب إلى الحمام، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك تعملان بجهد إضافي لطرد السكر الزائد من الدم.

ضع في اعتبارك أن شرب الكثير من الماء، وخاصة في المساء، قد يكون السبب وراء كثرة التبول. إذا كنت تتبول أكثر من مرة أو مرتين أثناء الليل، فحاول عدم شرب الماء بعد الساعة 7 مساءً وعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد الساعة 5 مساءً، إذا كنت لا تزال تستيقظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام في الليل، فقد يكون ذلك علامة على حدوث شيء آخر.

علامة الإنذار لمرض السكر: زيارات متكررة إلى الحمام حتى عندما تحد من تناول الماء والكافيين في المساء.

2. العطش الشديد

إذا كنت تشرب أكثر من 4 لترات يوميًا والماء لا يروي عطشك، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

علامة الإنذار لمرض السكر: تشعر بالعطش بعد شرب الماء.

3. الجوع الشديد

عندما لا يتم تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل صحيح فإنه يرسل رسائل متضاربة إلى دماغك حول الحاجة إلى الطعام.

علامة الإنذار لمرض السكر: تجد نفسك تأكل عددًا من المرات في اليوم أكثر من المعتاد أو تشعر بالجوع الشديد حتى بعد تناول وجبة الطعام.

4. الضعف والتعب

عندما لا يتمكن السكر من الوصول إلى خلاياك لإمدادها بالطاقة، يتعين على كليتيك العمل لساعات إضافية لإزالة السكر الزائد، وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالضعف والإرهاق.

علامة الإنذار لمرض السكر: تجد نفسك ضعيفًا جدًا بحيث لا تتمكن من القيام بالأنشطة اليومية التي كنت قادرًا على القيام بها بسهولة من قبل أو تشعر بالإرهاق بعد تناول وجبة الطعام.

5. الشعور بالوخز

يمكن أن يؤدي السكر الزائد في الدم إلى إتلاف النهايات العصبية، وخاصة تلك الأعصاب التي تقع أبعد عن الحبل الشوكي مثل القدمين.

علامة الإنذار لمرض السكر: إذا شعرت بوخز أو خدر يشبه الحرقان في قدميك عند الاستيقاظ.

6. عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤدي بقاء السكر في الدم إلى تورم عدسة العين مما يجعل من الصعب تركيز عينيك، عندما يكون مستوى السكر مرتفعًا جدًا، تصبح رؤيتك ضبابية، ولكن عندما ينخفض مستوى السكر مرة أخرى، تصبح الرؤية واضحة.

علامة الإنذار لمرض السكر: إذا كانت علامات الطريق، أو القوائم، أو الكتب، أو شاشات الكمبيوتر تظهر وتختفي من التركيز في أوقات مختلفة خلال اليوم.

7. حكة الجلد

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية مع فقدان السوائل (بسبب التبول المتكرر) إلى جفاف الجلد، ويؤدي جفاف الجلد إلى حكة الجلد.

علامة الإنذار لمرض السكر: إذا كنت لا تزال تلاحظ الحكة أكثر من المعتاد وتعاني من جفاف الجلد بشكل ملحوظ حتى بعد زيادة تناول الماء.

8. بطء التئام الجروح وزيادة التهابات الجلد

يتسبب بقاء السكر في الدم في إحداث فوضى في الأوردة والشرايين، مما يؤدي إلى تعطل الدورة الدموية، وبدون تدفق الدم بشكل سليم، يستغرق التئام الجروح والكدمات وقتًا أطول، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجلد.

علامة الإنذار لمرض السكر: تستغرق الجروح والكدمات أكثر من بضعة أيام حتى تختفي، وتتجعد الجروح بشكل متكرر أو الجروح التي تستمر لأسابيع أو أشهر.

9. تقلبات مزاجية

قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى نوبات غضب شديدة، كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشبه أعراض الاكتئاب مثل انخفاض الطاقة والرغبة في البقاء في السرير.

علامة الإنذار لمرض السكر: الغضب أو الانفعال السريع بشكل ملحوظ.

10. التهابات المسالك البولية

ارتفاع مستويات السكر في البول يشكل بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا بالقرب من الأعضاء التناسلية، وتصاحب التهابات المسالك البولية إحساس بالحرقان أثناء التبول وبول غائم أو داكن أو ذو رائحة كريهة.

علامة الإنذار لمرض السكر: التهابات المسالك البولية أو عدوى الخميرة التي تحدث بانتظام.

عدّل نظامك الغذائي قبل الاتصال بطبيبك

إذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض البسيطة، فحاول اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعتمد على البروتين والخضراوات الورقية الخضراء، وتجنب المشروبات السكرية واشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء لبضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعراض تتحسن.

قد تكون الأعراض البسيطة نتيجة لتناول الكثير من الكربوهيدرات، وهو ما قد يصعب على جسمك التعامل معه، لا تعني هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بمرض السكر، ولكنها بمثابة جرس إنذار بأنك ربما تتجه نحو هذا الطريق.

إذا ظهرت عليك أي أعراض مخيفة مثل الخدر المفاجئ أو الضعف أو آلام الصدر، اتصل بطبيبك على الفور.