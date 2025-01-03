شكرا لقرائتكم خبر عن مزج نوعين من هذه الفواكه يعزز المناعة ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

خلط بعض أنواع الفاكهة أوا لخضراوات ومزجها معا قد يولد فوائد مضاعفة يحصل عليها الجسم عند تناولها، وفقا لتقرير نشر في موقع ساينس دايركت الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، فإن خلط الجوافة مع البرتقال يعزز من فوائد كل منهما وهي من الفاكهة الصحية المعروفة خلال فصل الشتاء ومزجهما معا يعزز من قيمتهما الغذائية.

فوائد البرتقال والجوافة

عصير الجوافة والبرتقال من العصائر المفيدة والصحية وذلك لأن فوائدها كبيرة ومنها:

يحتويان على كم هائل من المياه ويرطبان الجسم ترطيبا جيدا.

مشروب غنى بالعناصر الغذائية و بالفيتامينات سي و فيتامين أ، مما يعزز صحة الجلد وترطيبه

تعزيز الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الالتهابات وتعزز من دفاعات الجسم ضد المرض

هذا العصير يحتوي على كم هائل من الألياف الصحية، مما يساعد على تحسين الهضم وتسهيل حركة المعدة.

يحتوي على البوتاسيوم والحديد والفوسفور وهي معززة للطاقة والقوة

يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية والمفيدة، وتحمي الجسم من تكرار العدوى.

تقليل فرص الإصابة بالأنيميا خاصة في الأطفال الصغار

تعزيز النمو والطاقة والقوة العامة

تحسين صحة الجلد والبشرة والشعر

الحد من فرص بأمراض القلب

يمكن تناول العصير كوجبة خفيفة بين الوجبات لتحسين مستويات الطاقة والحفاظ على الوزن

يعمل على تحسين الهضم والمعدة والأمعاء بشكل عام، وتعزيز عملية الإخراج والوقاية من اضطرابات الهضم وعسره