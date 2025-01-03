شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالجمعة، 03 يناير 2025 06:00 م
في الشتاء وأجوائه الباردة تتكرر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وفقا لتقرير في موقعى هيلث الطبي وويب ميد ، فإن تعزيز المناعة ودفاعات الجسم ضد المرض أفضل الطرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا بطرق طبيعية.نصائح وأكلات ومشروبات للوقاية من نزلات البرد
ـ النظافة العامة تساعد على الوقاية من الأمراض.
ـ غسل اليدين، عدم التعامل مع المرضى، العطس والكحة في منديل على الأنف والفم.
النوم الجيد .
ـ ممارسة الرياضة دائما وبانتظام يعزز المناعة.
تناول الأكلات والمشروبات و الطعام الصحي.
تجنب القلق والتوتر والضغوط النفسية.
ـ تناول طعام يعزز المناعة مثل، الفواكه التى تحتوى على فيتامين سي كالبرتقال، الليمون، و الخضراوات الصحية مثل الجزر، البطاطس، الخس، وكذلك الأطعمة الغنية بالمغذيات وفيتامين د كالسمك، البيض، الحليب، واللحم، الدجاج، المكسرات.
ـ الإهتمام بتناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر، والزنجبيل الدافئ والمشروبات العشبية الدافئة، و الماء الدافئ مع الليمون، والعصير الطازج (البرتقال، العنب، التفاح)، والحليب الدافئ.
ـ الحصول على بعض الفيتامينات وفقا للطبيب مثل فيتامين سي، وفيتامين، الزنك.
ـ تحسين جودة الحياة من خلال تدعيم الجهاز المناعي من خلال الحصول على قسط وافر من الراحة، وقسط وافر من النوم الجيد يوميا.
ـ الاهتمام بممارسة التمارين الخفيفة اليومية.
ـ العرض السريع على المختص عند الشعور بأعراض حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات في الجسم أو التنفس وغيرها.
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