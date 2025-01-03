شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

في الشتاء وأجوائه الباردة تتكرر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وفقا لتقرير في موقعى هيلث الطبي وويب ميد ، فإن تعزيز المناعة ودفاعات الجسم ضد المرض أفضل الطرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا بطرق طبيعية.

نصائح وأكلات ومشروبات للوقاية من نزلات البرد

ـ النظافة العامة تساعد على الوقاية من الأمراض.

ـ غسل اليدين، عدم التعامل مع المرضى، العطس والكحة في منديل على الأنف والفم.

النوم الجيد .

ـ ممارسة الرياضة دائما وبانتظام يعزز المناعة.

تناول الأكلات والمشروبات و الطعام الصحي.

تجنب القلق والتوتر والضغوط النفسية.

ـ تناول طعام يعزز المناعة مثل، الفواكه التى تحتوى على فيتامين سي كالبرتقال، الليمون، و الخضراوات الصحية مثل الجزر، البطاطس، الخس، وكذلك الأطعمة الغنية بالمغذيات وفيتامين د كالسمك، البيض، الحليب، واللحم، الدجاج، المكسرات.

ـ الإهتمام بتناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر، والزنجبيل الدافئ والمشروبات العشبية الدافئة، و الماء الدافئ مع الليمون، والعصير الطازج (البرتقال، العنب، التفاح)، والحليب الدافئ.

ـ الحصول على بعض الفيتامينات وفقا للطبيب مثل فيتامين سي، وفيتامين، الزنك.

ـ تحسين جودة الحياة من خلال تدعيم الجهاز المناعي من خلال الحصول على قسط وافر من الراحة، وقسط وافر من النوم الجيد يوميا.

ـ الاهتمام بممارسة التمارين الخفيفة اليومية.

ـ العرض السريع على المختص عند الشعور بأعراض حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات في الجسم أو التنفس وغيرها.