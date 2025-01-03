شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. عنف الأب مع الأبناء يولد هذه المشكلات النفسية والان مع تفاصيل الخبر

عرضت أمس الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة DMC، وكانت الحلقة بعنوان "ضبط وإحضار"، وشارك في بطولتها الفنان الشاب حمزة دياب، إلى جانب شهيرة الصاوي من مواهب برنامج "كاستينج" والحلقة من إخراج عادل أحمد يحيى في أول تجاربه الإخراجيه في عالم الدراما التليفزيونية.

وناقشت الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

مشاكل نفسية يسببها ضرب الأبناء

ـ ضرب الأبناء وعدم القدرة على مصادقتهم والعنف تجاههم يسبب المشاكل النفسية والأمراض النفسية، منها:

يزيد من فرص الإصابة بالقلق والاكتئاب، وانعدام حدة الثقة بالنفس والقلق الدائم.

التمرد والعدوانية.

صعوبات حادة في التعلم والقدرة على الاستيعاب

الشعور بالخوف التوتر والقلق الحاد الدائم عدم تقدير الذات والشعور بالأهمية

اضطرابات وصعوبات في التعبير عن المشاعر التى يشعروا بها

زيادة فرص الإدمان والسلوكيات المنحرفة

ارتفاع فرص الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب ، اضطراب الشخصية الحدي، واضطرابات النوم

نصائح للتعامل مع الأطفال

تقديم الحب والدعم والتشجيع والاحترام.

التواصل والتحدث معهم

الاهتمام بالتعرف على مشاعرهم