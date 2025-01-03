شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الأنف أثناء النوم.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

انسداد الأنف أثناء النوم، من الأعراض والمشكلات التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في تلك الأجواء الباردة.

أسباب انسداد الأنف أثناء النوم

وفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلز الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تسبب هذه المشكلة منها:

ـ النوم على الظهر بشكل مستمر يسبب انسداد الأنف.

ـ التهابات الحلق المتكررة فى الطقس البارد.

ـ مشكلات النوم المختلفة واضطراباته مثل الشخير .

ـ التهابات الحلق واللوزتين والصدر والأنف والجهاز التنفسي بشكل عام قد تؤثر على قدرة التنفس.

ـ انحناءات الأنف وهى حالة أنفية معروفة يعانى البعض منها.

ـ زيادة الوزن قد تؤدى تدريجيا لانسدادات الأنف المتكررة.

ـ التهابات الأنف الحادة والتحسسية والمزمنة.

ـ المشكلات التنفسية الحادة مثل الربو على سبيل المثال.

ـ الإصابة بالحساسية والتعرض لعوامل التحسس المختلفة.

ـ الإصابة بالالتهابات المختلفة والتورمات.

ـ قد تصاب بعض السيدات أثناء الحمل أو الدورة الشهرية، لانسداد الأنف الناتج عن التغير الهرمونى

علاج انسداد الأنف أثناء النوم

قد يلجأ البعض لعلاج هذا الانسداد بشكل طبيعي مثل شرب المشروبات قبل النوم الدافئة الصحية، وهو ما يساعد في بعض الحالات، أما الحالات المزمنة والتي لديها مشاكل مرضية يحددها الطبيب وحده وقد يكون العلاج بتناول مضادات للحساسية ومضادات التهاب بخاخات للتنفس، مع إنقاص الوزن والنوم على الجانب بدلا من الظهر، والعلاج الجراحي لبعض الحالات المرضية الحادة.