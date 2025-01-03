شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان العالق.. كيف يضر التدخين فى المنزل بصحة أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

التدخين بأنواعه المختلفة لا يحمل بين طياته الأضرار الخطيرة على الصحة العامة وصحة الجهاز التنفسي بشكل خاص، بل يؤثر على الأطفال الذين هم الأكثر عرضة لكل الأمراض نتيجة تعرضهم لدخان التدخين السلبي داخل البيوت.

اضرار التدخين السلبي على الأطفال

وفقا لتقرير نشر في موقع woman smoke-free فإن التدخين السلبي على الأطفال يؤثر على صحتهم بشكل خطير خاصة على الرضع كما يؤثر على المرأة اثناء الحمل بشكل مباشر.

من أبرز أضرار التدخين السلبي على الأطفال:

ـ رفع فرص الإصابة بمشكلات الرئة نظرا لتعرض رئتهم الدائمة للدخان مما يؤدي الى ضعف الرئتين بشكل واضح وتعرضهم للمشاكل الصحية.

ـ التدخين السلبي يزيد من فرص الإصابة بنوبات الربو والحادة بشكل متكرر إذا ما تعرض الطفل لتأثير الدخان السلبي.

ـ تتأثر السيدات بالتدخين السلبي بشكل واضح أما عن الأجنة في بطون الأمهات فيتأثر تطوره ونموه.

ـ يتأثر الأطفال والرضع بالتدخين حد الوصول لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ مما يرفع فرص الإصابة بها.

ـ صعوبة الاستشفاء السريع من أدوار المرض فالأطفال الذين يعانون من التدخين السلبي في محيطهم أو بيئتهم يكونون أكثر عرضة لزيادة حدة الأدوار التي تصيبهم.

ـ رفع فرص الإصابة بالالتهاب الشعب الهوائية عند الأطفال؟

نصح التقرير بضرورة الإقلاع عن التدخين كليا داخل المنزل وخارجه، والتدخين من داخل المنزل من أخطر المشكلات التي لابد من التوقف عنها تماما لأن الروائح والتبغ المتراقب ورماده يسبب تأثيرا واضحاً في وبالغا على رئه الاطفال وادراكهم وعلى جهازهم التنفسي ومناعتهم العامه.

مشكلة التبغ العالق بسبب الدخان

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير نشرت في موقعي ويب ميد الطبي، و the conversation ، أن التبغ العالق فى المنازل على الأسطح والمفروشات والارضيات وغيرها، يعد تأثيره مضاعف على الأطفال بشكل خاص، وذلك لأنه يؤثر عليهم بشكل خطير نتيجة احتوائه على النيكوتين وحمض النتريك وتعد من أهم الأحماض المسرطنة.

ووجدت الدراسات أنها يمكنها إتلاف الحمض النووي وإيصال الضرر للأعضاء والخلايا، وكذا الاصابة بالأمراض الجلدية ورفع فرص الإصابة بالامراض المناعية مثل الصدفية والتهاب الجلد التماسي، كما أنها تزيد من الشعور بالاجهاد التأكسدي، وترفع فرص الإصابة بتصلب الشرايين والسرطانات وغيرها من المخاطر.

وأوضحت الدراسات أن الأطفال يستنشقون دخان التبغ وأيضا العالق منه على المفروشات وغيرها في البيئة المحيطة لهم، خاصة العالق على أسطح الأرضيات نظرا لأن أغلبهم يقضي وقتا أطول بالقرب من الأرض، مما يرفع فرص الإصابة بمشكلات الجهاز التنفسي الحادة مثل:

الالتهابات الرئوية بدرجاتها

الالتهابات الشعبية بدرجاتها

الربو ونوباته

التهابات الأذن المتكررة

انخفاض المناعة العام والإصابة بالمرض المتكرر

ونصحت التقارير بضرورة الاهتمام بمجموعة من النصائح للتخلص من التبغ والدخان العالق في المنازل :

عدم التدخين داخل المنزل تحت أي ظرف

تنظيف المفروشات والاسطح تنظيفا جيدا

تغيير ملابس الأطفال بعد التعامل مع شخص مدخن

الاهتمام بتنظيف وتعقيم ألعاب الأطفال وحجرتهم