شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح احرص عليها قبل الصيام المتقطع إذا كنت تريد التخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على حرق دهون البطن من خلال تعزيز عجز السعرات الحرارية، وتعزيز حساسية الأنسولين، وتحفيز آليات حرق الدهون مثل تحلل الدهون.

أثناء فترة الصيام وفقا لموقع " healthline"، يستنفد الجسم مخازن الجليكوجين ويتحول إلى الدهون كمصدر للطاقة، يساعد الصيام المتقطع أيضًا على تنظيم الهرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول، مما يقلل من تراكم الدهون في البطن.

بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد فترات الصيام من مستويات هرمون النمو، الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون والحفاظ على العضلات.

5 نصائح يجب اتباعها عند اتباع الصيام المتقطع لفقدان دهون البطن

اختر فترة صيام تتوافق مع نمط حياتك، مثل طريقة 16:8 (16 ساعة صيام، 8 ساعات تناول الطعام). يساعد هذا في الحفاظ على الاتساق، وهو أمر أساسي لفقدان الدهون بشكل مستدام.

ركز على الأطعمة الكاملة الغنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف. فهي تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتدعم الاحتفاظ بالعضلات، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي، أدرج الخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والمكسرات في وجباتك.



اشرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، وخاصة أثناء فترات الصيام، لمنع الجفاف والحد من الجوع، كما يمكن تناول شاي الأعشاب والقهوة السوداء (غير المحلاة).



قم بإقران الصيام المتقطع مع التمارين الرياضية المنتظمة، وخاصة تدريب القوة وتدريب الفاصل الزمني عالي الكثافة (HIIT)، لتعزيز حرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الدهون.

قم بتتبع وزنك وقياساتك وشعورك لتقييم فعالية خطة الصيام الخاصة بك. قم بتعديل نهجك إذا لزم الأمر، مع التأكد من أنك تخلق عجزًا صحيًا في السعرات الحرارية.

5 أشياء لا يجب عليك فعلها عند اتباع الصيام المتقطع لفقدان دهون البطن

1. تجنب تعويض فترة الصيام بتناول سعرات حرارية زائدة، فالإفراط في تناول الطعام قد يلغي العجز في السعرات الحرارية ويمنع فقدان الدهون، وخاصة حول البطن.

2.قد يؤدي تناول الأطعمة المصنعة والسكرية أثناء فترة تناول الطعام إلى ارتفاع مستويات الأنسولين وتخزين الدهون، مما يجعل من الصعب التخلص من دهون البطن، التزم بالأطعمة الكاملة غير المصنعة.

3. عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية أثناء فترات تناول الطعام قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ويؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، وقد يؤدي هذا إلى إعاقة تقدمك والإضرار بصحتك.

4. قد يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يزيد من تخزين الدهون في البطن. تأكد من حصولك على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد لدعم جهودك في الصيام وفقدان الدهون.

5. التبديل بين أيام الصيام وغير الصيام دون خطة محددة قد يعطل عملية تكيف جسمك، التزم بجدول منتظم لتحسين نتائج حرق الدهون.