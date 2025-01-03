شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحرى يساعدك على الشعور بالدفء فى برد الشتاء القارص والان مع تفاصيل الخبر

الحبهان يعد من التوابل ذات النكهة المميزة، كما أنه يحتوي على مركبات فينولية يقال أنها مفيدة للدورة الدموية في الجسم، ولذا يكون من جيدا في الشتاء للشعور بالدفء.

ويوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress. أنه يشعر الكثير من الناس بالبرد الشديد، وبينما يساعد شرب الماء الدافئ والمشروبات وارتداء ملابس شتوية مريحة، فإن أحد العلاجات التي تعمل دائمًا هو الحبهان، فهو يعمل على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم بحيث يتم توزيع الدفء بالتساوي، كما أنها توازن هرمونات في الجسم، والتي ترتبط بالشعور بالبرد خلال فصل الشتاء لذا، لا تنسَ حملها والاستمتاع بالشتاء.

يمكن أن يُعزى هذا التأثير إلى مركباته النشطة بيولوجيًا، مثل السينول والتيربينين والكافور، والتي من المعروف أنها تحفز عملية التمثيل الغذائي وتحسن الدورة الدموية، وقد تعمل هذه المركبات على تعزيز عملية توليد الحرارة - وهي العملية التي يولد فيها الجسم الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الحبهان بخصائص طاردة للريح وهضمية، والتي يمكن أن تحسن وظيفة الجهاز الهضمي وتحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم بشكل غير مباشر في الشعور بالدفء.

وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة عام 2015، فإن الهيل الأسود يعكس بشكل فعال علامات متلازمة التمثيل الغذائي.

وجاء في الدراسة: "يحتوي الحبهان على كمية متزايدة من الكربوهيدرات المعقدة، وقد يحسن هذا المكون وظيفة الجهاز الهضمي حيث تعمل الألياف الغذائية على تقليل السمنة".

ومع ذلك، فإن الدراسات العلمية التي تقيس تأثيراته الحرارية على وجه التحديد محدودة، أثار مضغ الحبهان لمعالجة البرد الشديد يمكن أن يختلف اعتمادًا على وظائف الأعضاء الفردية".