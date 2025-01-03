شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ممارسة مريض القلب للرياضة وأنواعها والفحوصات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

مريض القلب يمكنه ممارسة الرياضة ولكن بشروط معينة، أهمها بعد استشارة الطبيب وتنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية، ويوضحها التقرير المنشور عبر موقع . Mayo Clinic

في حالة الرغبة في القيام بالتمارين الرياضية لمريض القلب، هناك بعد الشروط قبل البدء ومنها:

1. استشارة الطبيب لتحديد النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية.

2. إجراء فحوصات القلب اللازمة (أشعة الصدر، تحليل الدم، فحص الضغط الدموي).

3. تحديد الأهداف والحدود للنشاط البدني.

4. اختيار رياضة مناسبة لحالتك الصحية.



وأوضح، التقرير أبرز أنواع الرياضة المناسبة لمريض القلب في حالة السماح من قبل الطبيب، ومنها:

1. المشي: رياضة خفيفة وسهلة.

2. السباحة: رياضة خفيفة على العضلات.

3. اليوجا: رياضة خفيفة وتحسين مرونة.

4. التمارين الخفيفة (الجري، الدراجة)

5. التمارين العقلية (التأمل، التأمل العميق).

وأكد التقرير علي ضرورة البدء بتمارين خفيفة وزيادة الشدة تدريجيًا، مع شرب الماء بكثرة قبل وبعد التمارين، وأيضا تجنب التمارين الشديدة في الجو الحار أو البارد، التوقف عن التمارين إذا شعرت بألم في الصدر أو التنفس الصعب.

قدم التقرير أبرز الفحوصات المهمة التي يجب علي مريض القلب اتباعها بشكل دوري، ومنها:

1. فحص ضغط الدم كل أسبوع.

2. فحص ضربات القلب كل أسبوع.

3. فحص السكر في الدم كل أسبوع.

4. فحص الكوليسترول كل 3 أشهر.

5. فحص القلب كل 6 أشهر.

6. فحص الأشعة السينية للصدر كل سنة.