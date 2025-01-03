شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات تساعدك في رحلة إنقاص الوزن مع بدايات العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عادة ما يكون الناس أكثر تحفيزًا ونشاطًا وحماسًا للتركيز على صحتهم وتحسين أنفسهم في بداية العام الجديد، وإنقاص الوزن هو أحد القرارات الأكثر شيوعًا مع عام 2025 وتبني أسلوب حياة مستدام بدلاً من مجرد اتباع هذا الاتجاه لقترة قليلة.

فيما يلي حسب موقع " news 18"، بعض العادات الفعالة لإنقاص الوزن:

حافظ على رطوبة جسمك:

يمكن أن يساعد تناول الماء على تقليل الرغبة الشديدة في الجوع وحرق السعرات الحرارية، كما يمكن تقليل تناول السكر والسعرات الحرارية عن طريق استبدال المشروبات المليئة بالسكر بالماء.

تناول الطعام بوعي:

تناول الطعام بوعي وامضغه جيدًا، يُقال إن مضغ الطعام 32 مرة قبل بلعه هو التقنية الصحيحة، دون أن يتسبب ذلك في زيادة وزن الجسم، يساعد ذلك في هضم الوجبات بشكل فعال واستخلاص جميع العناصر الغذائية منها، عند تناول الطعام، امتنع عن استخدام هاتفك أو التلفزيون. في أي وقت تشعر فيه بالشبع، توقف عن الأكل.

حدد أهدافًا قابلة للتحقيق:

بدلًا من السعي إلى فقدان الوزن بسرعة، حدد أهدافًا معقولة وركز على استراتيجية مستدامة لتحقيق مكاسب طويلة الأجل. استشر خبيرًا مؤهلًا في مجال الرعاية الصحية أو استخدم حاسبة مؤشر كتلة الجسم لتحديد وزنك الأمثل.

تساعد تمارين اليوجا والمشي والجري وركوب الدراجات والتمارين الأخرى على زيادة القدرة على الحركة بشكل عام وتطوير العضلات الهزيلة.

عزز روتين نومك:

من الممكن أن يكون النوم بنفس أهمية الطعام وممارسة الرياضة في إنقاص الوزن، تشير الأبحاث إلى أن محاولات العديد من الأشخاص لإنقاص الوزن قد تعوقها قلة النوم، قد يتأثر الجهاز العصبي الودي سلبًا بقلة النوم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.

حاول تناول الأطعمة النباتية:

أضف المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات إلى وجباتك، ابدأ بيوم واحد فقط من الأطعمة النباتية في الأسبوع ثم زد الكمية تدريجيًا.

قلل من تناول السكر:

قلل من تناول الوجبات الخفيفة المصنعة والمشروبات السكرية، استخدم المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفواكه لإشباع رغبتك في تناول الحلويات.

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا:

استكمل نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو وبذور الشيا والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، يجب تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بكثرة، يجب أن تتضمن وجبتك الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة.

تتبع تقدمك:

استمر في وزن نفسك وتسجيل تقدمك في دفتر يوميات، سيساعدك تتبع تقدمك بانتظام في تحديد أي تعديلات ضرورية.

حافظ على الثبات:

عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الوزن، فإن الثبات هو المفتاح لأن النتائج لا تأتي على الفور.

