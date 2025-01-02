شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو عندك مشاكل قلبية.. دراسة: 5 أكواب قهوة يوميا تحميك من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث إلى أن تناول عدد كبير من أكواب القهوة يوميًا في وقت لاحق من العمر قد يمنع الإصابة بالخرف لدى الملايين، حيث قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه قد لا يحتاج البريطانيون الذين يعانون من مشاكل قلبية شائعة إلى القلق بشأن تناولهم للكافيين في وقت لاحق من حياتهم - حيث إن تناول ما يصل إلى 5 مشروبات يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.



علامات الزهايمر

توصل علماء من مستشفى جامعة بازل في سويسرا، إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض فقدان الذاكرة إذا كانوا يشربون القهوة بكثرة.

قال الباحثون، إن التأثير الوقائي قد يكون بسبب أن الكافيين الموجود في القهوة يقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو خلل بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم التي عادة ما تحارب العدوى.

واقترح مؤلفو الدراسة أيضًا، أن الكافيين يقلل من تراكم الأميلويد - وهو بروتين يتكتل معًا لتكوين لويحات - ويقلل الالتهاب وموت الخلايا في الدماغ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، لكن جمعية الزهايمر أوضحت أن هذا الأمر تم إثباته فقط في الفئران وليس البشر، وهو ما يعني أن الصلة لا تزال غير مؤكدة.

ويأتي ذلك في أعقاب دراسات سابقة أظهرت فوائد الكافيين في مرحلة الشيخوخة، وأشارت الصحيفة الى انه توصلت دراسة إيطالية أجريت عام 2023 إلى أن مستخلصات الإسبريسو تقلل من تراكم البروتين السام المسمى تاو - والذي يزيد من الإصابة بالخرف.

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون شرب ما يصل إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا كافيًا لتقليل خطر التدهور المعرفي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني (AF) المعرضين للإصابة بالمرض.

وتوصلت دراسة أخرى نشرت عام 2021، إلى أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة ومن كوبين إلى 3 أكواب من الشاي يوميًا انخفض خطر إصابتهم بالخرف بنسبة 28% مقارنة بمن لم يشربوا أيًا منها.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قام الخبراء بتجنيد 2413 من كبار السن فوق سن 65 عامًا ويعانون من الرجفان الأذيني (AF)، حيث يؤثر الرجفان الأذيني على 1.5 مليون بريطاني، ويسبب إطلاق نبضات كهربائية عشوائية من الغرف العلوية للقلب (الأذينين)، مما يجعل إيقاع القلب غير منتظم، ومن المعروف أيضًا أن هذه الحالة تزيد من خطر التدهور الإدراكي لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف الوعائي - وهو نوع من الخرف الناجم عن نقص إمدادات الدم إلى الدماغ، كما توضح مؤسسة القلب البريطانية.

تم توزيع استبيان على المشاركين وطلب منهم الإبلاغ عن كمية القهوة التي يشربونها يوميًا.وخضع المشاركون أيضًا لاختبارات إدراكية عصبية باستخدام تقييم مونتريال الإدراكي، الذي يطلب من المشاركين تسمية الحيوانات وكتابة التاريخ والوقت، ويُستخدم لتحديد علامات الخرف.

وأُجريت أيضًا فحوصات الدم لقياس مستويات الالتهاب في الجسم، والتي تستخدم لتقدير خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويعتقد أيضًا أن الالتهاب المفرط يلعب دورًا في إثارة الخرف من خلال التسبب في موت خلايا المخ، وفقًا لجمعية الزهايمر، تم دمج النتائج لحساب "درجة البناء المعرفي"، والتي تعكس الاختبارات المعرفية العصبية، ودرجة تقييم مونتريال المعرفي واختبار الدم، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا أكبر عدد من القهوة - حوالي 5 أكواب يوميا - حصلوا على درجات أعلى مرتين من أولئك الذين شربوا كوب واحد فقط، وكانت نتائج تقييم مونتريال الإدراكي أعلى أيضًا بين أولئك الذين شربوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا مقارنة بأولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا.

وقالت الصحيفة، إنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت اختبارات الدم عن انخفاض في بروتين يسمى إنترلوكين 6، وهو مؤشر للالتهابات، في الدم مع زيادة استهلاك القهوة، تشير المستويات المرتفعة من هذا البروتين في الدم إلى الالتهاب - وهو استجابة الجهاز المناعي للإصابة أو العدوى.

وأضافت الصحيفة، إنه على الرغم من أن الالتهاب قد يكون أمرًا جيدًا لأنه يتعامل مع الضرر أو العدوى، إلا أنه إذا استمر لفترة طويلة ولم يتم حله فقد يسبب مشاكل، تشمل العلامات الشائعة للالتهابات في الجسم الحمى وضباب الدماغ والتورم، ويعتقد أن الالتهاب المفرط يؤدي إلى الإصابة بالخرف من خلال التسبب في موت الخلايا العصبية، وفقا لجمعية الزهايمر.

واستنتج مؤلفو الدراسة، أن "استهلاك القهوة لدى المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني قد يكون مرتبطًا بتحسن الأداء الإدراكي وانخفاض العلامات الالتهابية".

وأضافوا، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تناول 2 إلى 5 أكواب يومياً في هذه الفئة العمرية من كبار السن، لا ينبغي منع المرضى المسنين المصابين بالرجفان الأذيني عن تناول القهوة، تم تشخيص إصابة حوالي واحد من كل 50 شخصًا في المملكة المتحدة بالرجفان الأذيني.

وأوضحت الصحيفة، إنه يعتقد أن هناك ما يقدر بنحو 270 ألف شخص إضافي يعانون من الرجفان الأذيني، ولكنهم لا يزالون غير مشخصين وغير مدركين للخطر، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يميل الرجفان الأذيني إلى التأثير على مجموعات معينة من الأشخاص، مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة طويلة الأمد مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة.

تقول مؤسسة القلب البريطانية، إن الكافيين ليس سببًا للرجفان الأذيني، ومع ذلك، فإن تأثير الكافيين يختلف بين الأشخاص المصابين بهذه الحالة، مضيفة، إنه على الرغم من أن شرب الكافيين له فوائد صحية مؤكدة، إلا أن بعض الأشخاص أكثر حساسية من غيرهم وقد يعانون من خفقان القلب، تنصح جمعية التغذية البريطانية (BDA) بأن معظم الأشخاص يمكنهم استهلاك ما يصل إلى 300 ملجم من الكافيين يوميًا بأمان - وهو ما يعادل 3 أكواب من القهوة.

ويرجع ذلك إلى أن الدراسات أظهرت أن تناول أكثر من 600 ملج يوميا - أي ضعف الكمية الموصى بها - يرتبط بالأرق، والعصبية، والتهيج، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب المعدة، لكن إذا كنت حامل، فلا يجب عليك استهلاك أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يومياً، لأن هذا قد يزيد من خطر الإجهاض أو انخفاض الوزن عند الولادة، كما تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية .



