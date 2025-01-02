شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان النيابة عن وفاة رفعت.. كل شىء عن الخلل الجينى ومشكلات القلب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت‏ النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت "أحمد رفعت"، ومحمد شوقي عبد العزيز، حيث أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي).

وقد خلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6/ 7 /2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 /3 /2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بـ الدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وحول ذلك نوضح معنى الخلل الجيني وفقا لتصريح من الدكتور احمد السواح استشاري القلب في معهد القلب، والذى أوضح أن الخلل الجيني الذي يؤدي إلى مشاكل في الشرايين القلبية والصفائح الدموية ويؤدي إلى الوفاة يُعرف باسم "متلازمة الشريان التاجي العائلية" أو "متلازمة الاكتئاب الوراثي للصفائح الدموية".

وقدم استشاري القلب بعض الأمثلة على متلازمات جينية تعرض الصفائح الدموية والقلب للخطر ومنها:

1. متلازمة فان ويلبراند تؤثر على الصفائح الدموية وتؤدي إلى النزيف .

2. متلازمة هيردل تؤثر على الشرايين القلبية وتؤدي إلى مشاكل في النبض والضغط الدموي.

3. متلازمة مارفان تؤثر على الشرايين القلبية وتؤدي إلى مشاكل في النبض والضغط الدموي.

4. متلازمة إهلرز- دانلوس تؤثر على الشرايين القلبية وتؤدي إلى مشاكل في النبض والضغط الدموي.

5. متلازمة فابري تؤثر على الشرايين القلبية وتؤدي إلى مشاكل في النبض والضغط الدموي.

واوضح بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها لانها تكون جرس إنذار انك مصاب باحدي متلازمات القلب الجينية وهي:

1. آلام في الصدر

2. ضغط دموي مرتفع

3. نوبات قلبية

4. سكتة دماغية

5. نزيف مفرط

6. كدمات متكررة

7. ألم في الساقين

8. ضعف في العضلات

ما هي الأسباب الجينية التي تعرض شخص للوفاة؟

أوضح استشاري أمراض القلب أن هناك بعض اسباب جينية تؤدي للاصابة بمشاكل فى القلب وهذه الاسباب هي:

1. طفرات في جينات بروتين البروستاسيكلين (PTGIS)

2. طفرات في جينات بروتين الناقلة للكوليسترول (ABCA1)

3. طفرات في جينات بروتين الفيبرونكتين (FBN1)

4. طفرات في جينات بروتين الكولاجين (COL3A1)

5. طفرات في جينات بروتين التروبوبلاستين (TBL1XR1)

كيف يتم اكتشاف الاصابة بخلل جيني في القلب؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاكتشاف بالاصابة بخلل الجيني وأيضا الحماية عن طريق العلاج ويتم التشخيص كالتالي:

1. فحص الدم لتحري وجود طفرات جينية

2. فحص الشرايين القلبية بالأشعة السينية اي الاكس راي.

3. فحص القلب بالأشعة التلفزيونية.

4. فحص الضغط الدموي.

5. فحص النبض بشكل دوري.

وبعد اكتشاف الاصابة بخلل جيني يجب عليك الخضوع للعلاج علي الفور وذلك لحمايتك من المضاعفات وأيضا تقليل فرص الوفاة ويتم العلاج كالتالي:

1. العلاج الجراحي لتصحيح مشاكل الشرايين القلبية.

2. التحكم في الضغط الدموي عن طريق المتابعة الدرية واخد العلاجات.

3. العلاج لمنع النزيف وتنظيم تخثر الدم.

4. العلاج للتحكم في الكوليسترول.

5.تغير نمط الحياة اليومية بالقيام بالتمارين الرياضية وتتاول الطعام الصحية.

