شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى نمط حياتك تجنبك أى مضاعفات لو عرفت إنك مريض سكر والان مع تفاصيل الخبر

مرحلة ما قبل السكر هو حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكر من النوع 2.

يشير هذا إلى اختلال وظيفة الأنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض امتصاص الجلوكوز بواسطة الخلايا، هذه الحالة قابلة للعكس بالتدخل في الوقت المناسب، ولكن إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى مرض السكر.

وفقا لموقع "ndtv"، يوفر التشخيص المبكر فرصة لإجراء تغييرات في نمط الحياة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكر والمضاعفات المرتبطة به، فيما يلى قائمة بتغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها عند تشخيص إصابتك بمرض السكر من أجل صحة أفضل.

10 تغييرات في نمط الحياة يجب عليك القيام بها عند تشخيص إصابتك بمرض السكر

1. ركز على اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الخضراوات.

2. تجنب الكربوهيدرات المكررة والوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة، لأنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، أدرج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والكينوا والبقوليات لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

3. تعلم كيفية التحكم في حصص الكربوهيدرات لأنها تؤثر بشكل مباشر على نسبة السكر في الدم، اختر الكربوهيدرات المعقدة التي لها مؤشر جلايسيمي منخفض، مثل البطاطا الحلوة والأرز البني، والتي تطلق الطاقة ببطء، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

4. احرص على ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد الخلايا على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

5. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان 5-10% من وزن الجسم يمكن أن يحسن بشكل كبير مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين، اجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة لفقدان الوزن بشكل مستدام.

6. يؤدي التدخين إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وزيادة خطر حدوث المضاعفات، اطلب المساعدة للإقلاع عن التدخين وتحسين الصحة العامة.

7. يمكن أن تؤدي أنماط النوم السيئة إلى تعطيل وظيفة الأنسولين وزيادة هرمونات الجوع، احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم المريح كل ليلة من خلال الحفاظ على روتين ثابت لوقت النوم وخلق بيئة نوم مريحة.

8. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مارس تقنيات إدارة الإجهاد مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق للحفاظ على الصحة العاطفية والجسدية.

9. اشرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم لدعم وظائف الكلى والمساعدة في التخلص من السكر الزائد، تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

10. تابع مستويات السكر في الدم لفهم كيفية تأثير تغييرات نمط الحياة على صحتك، تساعدك المراقبة المنتظمة على البقاء متحفزًا وإجراء التعديلات حسب الحاجة، بالتشاور مع الطبيب الخاص بك.