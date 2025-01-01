شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب شائعة للشعور ببرودة اليدين والقدمين باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

في درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد الذى نعيش فيه الآن، قد تجد نفسك تشعر ببرودة في يديك وقدميك بصورة أكبر من بعض الأشخاص، ووفقا لموقع " healthsite"، ففي حين أن بعض درجات البرودة في قدميك أمر طبيعي في الطقس البارد، ولكن إذا كانت قدميك باردة باستمرار، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية، لذا فهم أسباب برودة القدمين أمر بالغ الأهمية لإيجاد الحل المناسب.

أسباب برودة اليدين والقدمين وكيفية علاجها

على الرغم من أن العديد من المشاكل الصحية يمكن أن تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، وخاصة في الليل، إلا أن بعض المشاكل الصحية الأكثر شيوعا تشمل:

ضعف الدورة الدموية

عادة ما يجعل فصل الشتاء الشخص أكثر كسلاً وخمولاً للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو حتى تحريك جسمه، وهذا لا يمهد الطريق لزيادة الوزن فحسب، بل يشجع أيضًا على انخفاض الدورة الدموية في الجسم، وفقًا للدراسات، فإن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لبرودة اليدين والقدمين هو ضعف الدورة الدموية، فعندما لا يتدفق الدم جيدًا إلى أطرافك، فقد تشعر بالبرودة والخدر.

انخفاض نسبة الدهون في الجسم

عندما تعاني من انخفاض شديد في نسبة الدهون في الجسم، فمن المرجح أن تصاب ببرودة في القدمين واليدين، وعادة ما تعمل الدهون في الجسم كعازل، وتحبس الحرارة، وإذا كانت نسبة الدهون في الجسم منخفضة، فقد تفتقر أطرافك إلى الدفء الذي تحتاجه، وللتغلب على هذه الحالة، عليك اتباع نظام غذائي صحي وإضافة المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي.

فقر الدم

من المشاكل الصحية الشائعة جدًا التي قد تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين فقر الدم، تتميز هذه الحالة بنقص خلايا الدم الحمراء السليمة، مما قد يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، بدون وجود خلايا دم حمراء كافية، قد يجد جسمك صعوبة في توصيل الأكسجين إلى يديك وقدميك، مما يتسبب في شعورك بالبرودة.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تتسبب مشاكل الغدة الدرقية، وخاصة قصور الغدة الدرقية، أيضًا في برودة اليدين والقدمين، تنظم الغدة الدرقية عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، وإذا لم تكن تعمل بشكل صحيح، فقد تشعر بالبرد بسهولة أكبر، إذا كنت تعاني من أعراض مثل التعب أو زيادة الوزن المفاجئة، فقد يكون من المفيد فحص مستويات الغدة الدرقية لديك، يمكن أن يساعد العلاج، بما في ذلك الأدوية وتعديلات نمط الحياة، في استعادة التوازن الهرموني لديك وجعل أطرافك تشعر بالدفء.

مرض رينود

مرض رينود هو حالة أخرى يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى الأصابع وأصابع القدمين، أثناء اللحظات العصيبة أو التعرض للبرد، تتقلص الأوعية الدموية الصغيرة في هذه المناطق، مما يؤدي إلى البرودة وتغيرات في اللون، إذا كنت تشك في إصابتك بمرض رينود، فاستشر الطبيب للحصول على تشخيص دقيق. قد يشمل التعامل مع هذه الحالة تجنب محفزات معينة وارتداء قفازات وجوارب دافئة، وربما تناول الأدوية في الحالات الأكثر شدة.

التوتر والقلق

يمكن أيضًا ربط برودة اليدين والقدمين بالتوتر والقلق، فعندما يتعرض جسمك للتوتر، فإنه يميل إلى توجيه تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية في الأطراف، ويمكن لتقنيات تخفيف التوتر مثل اليقظة أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق أن تعمل على تحسين تدفق الدم والدفء في يديك وقدميك بشكل كبير.

الجفاف

عدم إعطاء جسمك كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى برودة اليدين والقدمين، عندما تصاب بالجفاف، ينخفض حجم الدم لديك، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية في أطرافك، ونتيجة لذلك، قد تشعر قدميك بالبرودة بسهولة أكبر، خاصة في البيئات الباردة.

كيفية علاج مشكلة برودة اليدين والقدمين؟

ممارسة الرياضة بانتظام : يمكن أن يساعد النشاط البدني على تحسين تدفق الدم والدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

استشارة الطبيب : إذا كنت تشك في أن قصور الغدة الدرقية هو السبب في برودة قدميك، فاستشر الطبيب.

ارتدِ ملابس مناسبة : تأكد من أن حذائك يناسبك بشكل صحيح، مما يتيح مساحة كافية لأصابع قدميك للتحرك بحرية دون تقييد تدفق الدم.

شرب الماء : حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

من خلال فهم السبب الدقيق وراء شعورك بالبرودة الشديدة في يديك وقدميك، يمكنك تسهيل الأمور عليك قليلاً.