شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. قرارات صحية اتبعها فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مرضى القلب لديهم نظام صحي وغذائي يجب اتباعه بشكل دائم لحماية صحتهم من التعرض لأي مضاعفات، وفي أول يوم من السنة الجديدة يقدم التقرير المنشور عبر موقع indianexpress بعض النصائح لهم، ومنهم:

إن القرار الأول للحفاظ على صحة القلب هو أن نجعل ممارسة الرياضة جزءًا من حياتنا اليومية، فتساعد في تقليل الوزن، وتقوية العظام والعضلات، والحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة وتحسين صحة القلب.

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة في الأسبوع، وهو ما يعادل 30 دقيقة من التمارين الرياضية كل يوم لمدة 4-5 أيام في الأسبوع على الأقل . يجب أن نتذكر أننا لا نحتاج إلى أجهزة تمارين رياضية معقدة في صالة الألعاب الرياضية لممارسة الرياضة، فالمشي السريع يكفي.

-تناول نظام غذائي صحي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحتنا بشكل عام. فالنظام الغذائي الغني بالأطعمة الدهنية والسكر والملح والأطعمة المصنعة يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي للقلب على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون ونسبة عالية من البروتين. ويجب أن نتناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات. ويجب أن نحد من استهلاك الأطعمة الزيتية الغنية بالدهون المتحولة/الأحادية غير المشبعة، وتناول الملح، واللحوم الحمراء، والأطعمة المكررة أو المصنعة.

-الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالنوبات القلبية، وخاصة بين جيل الشباب. حيث يؤدي التدخين المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويسبب ترسب الكوليسترول في شرايين القلب مما قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية.

-سأهتم بصحتي العاطفية

لقد ثبت أن التوتر والقلق المفرطين يشكلان عامل خطر مهم للعديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذا فإن الاهتمام بصحتنا العاطفية لا يقل أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

ويعد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتنا، والحصول على مجموعة جيدة من الأصدقاء للتحدث بحرية، وقراءة الكتب الجيدة، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة، وتقليل الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ممارسة هواية أو قضاء الوقت في الطبيعة، كل هذا يمكن أن يبقي عقلنا سعيدًا وصحيًا.

-الحصول على قسط كاف من النوم الجيد

في نمط الحياة اليوم مع ساعات العمل الطويلة، والعمل في نوبات ليلية، والتصفح ليلاً والحفلات في وقت متأخر من الليل، أصبح الحصول على نوم جيد ليلاً من الكماليات. يرتبط النوم السيئ والمضطرب بشكل مباشر بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2 والنوبات القلبية واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.

ولذا يجب الحصول على نوم جيد لمدة 7-8 ساعات في الليلة . ويمكن القيام بذلك باتباع بعض النصائح: الالتزام بجدول زمني، والحفاظ على غرفة النوم باردة وخالية من الشاشات التي تنبعث منها الإضاءة مثل الهواتف المحمولة والتلفزيون وتجنب الكافيين في وقت متأخر من الليل.

-القيام بالفحوصات الدورية

يساعدنا الفحص الصحي الدوري في الكشف المبكر عن عوامل الخطر المسببة للنوبات القلبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة. إن معرفة أرقامنا - ضغط الدم والوزن ومستويات الكوليسترول والسكر - ستساعدنا في إجراء التغييرات الصحية اللازمة في نمط حياتنا. مرة أخرى، بالنسبة للمرضى الذين يعانون بالفعل من مشاكل صحية مزمنة، فإن الفحص الصحي الدوري سيساعد في مراقبة ما إذا كان المرض تحت السيطرة وفي اكتشاف المضاعفات في مرحلة مبكرة.

