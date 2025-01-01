شكرا لقرائتكم خبر عن امتى يكون "الكرش" علامة على الإصابة بمقاومة الأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر

مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، وهو أمر ضروري للسماح للجلوكوز (السكر) بدخول الخلايا واستخدامه للحصول على الطاقة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مقاومة الأنسولين، بحسب موقع healthcentral.

كيف تحدث مقاومة الأنسولين

يمكن أن يساهم وجود الدهون الزائدة في مقاومة الأنسولين، لأن الخلايا الدهنية تطلق مواد كيميائية مؤيدة للالتهابات تتداخل مع إشارة الأنسولين.

تبدأ الخلايا في العضلات والدهون والكبد في مقاومة أو تجاهل الإشارة التي يحاول هرمون الأنسولين إرسالها - وهي انتزاع الجلوكوز من مجرى الدم ونقله إلى خلاياك.

الجلوكوز، المعروف أيضًا باسم سكر الدم، هو المصدر الرئيسي للوقود في الجسم. تحصل على الجلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والمشروبات التي تتحلل إلى كربوهيدرات.

عندما لا تستجيب خلاياك بشكل كافٍ لإشارة الأنسولين، يبقى الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم. "بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وفي النهاية إلى مرض السكري من النوع 2.

كيف تؤدي مقاومة الأنسولين إلى مرض السكري

مع تطور مقاومة الأنسولين، يقاوم جسمك عن طريق إنتاج المزيد من الأنسولين. على مدار الأشهر والسنوات، تتآكل خلايا بيتا في البنكرياس المسئولة عن إنتاج الأنسولين ولا يمكنها مواكبة طلب جسمك على المزيد والمزيد من الهرمون.

تؤدي مقاومة الأنسولين إلى مرض السكري عندما لا يستطيع البنكرياس مواكبة الطلب المتزايد على الأنسولين.

يصبح البنكرياس مرهقًا وتنخفض قدرته على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وظهور مرض السكري من النوع 2.

أعراض مقاومة الأنسولين

علامات وأعراض مقاومة الأنسولين

عادةً،لا تظهر أي أعراض حتى يصاب شخص ما بمضاعفات. على سبيل المثال، يشير العطش المفرط والتبول مع عدم وضوح الرؤية إلى إصابتك بمرض السكري.

زيادة الوزن حول الخصر أو الكرش

إن قياس محيط الخصر (الذي يتم قياسه بشريط قياس أعلى عظم الورك، عبر زر البطن) الذي يبلغ 35 بوصة أو أكثر للنساء، أو 40 بوصة أو أكثر للرجال يزيد من احتمالات مقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، والتي ترتبط أيضًا بمقاومة الأنسولين، وفقًا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة.

متلازمة التمثيل الغذائي

الدهون الزائدة حول منتصف الجسم وارتفاع نسبة السكر في الدم هما مشكلتان تندرجان تحت عنوان متلازمة التمثيل الغذائي - وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية. ي

عاني معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي أيضًا من مقاومة الأنسولين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الطبية.

ارتفاع الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في مجرى الدم. إذا أظهرت اختبارات الدم باستمرار مستويات الدهون الثلاثية 150 أو أكثر، فهذا يعتبر مرتفعًا، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI).

انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)

لقد نال الكوليسترول الجيد (HDL) لقب "الجيد" لأنه يساعد في تخليص مجرى الدم من الكوليسترول السيئ (LDL)، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. هذا هو الرقم الذي تريد أن يبقى مرتفعًا. مستويات HDL الإشكالية هي أي شيء أقل من 50 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) للنساء وأقل من 40 (مجم / ديسيلتر) للرجال.

ارتفاع ضغط الدم

يقيس الكفة حول ذراعك أثناء الفحوصات قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية بينما يضخ قلبك ويسترخي بالتناوب.

إن قراءة 130/85 مليمتر زئبق (مم زئبق) أو أعلى تعني أن ضغط دمك مرتفع للغاية.

ارتفاع سكر الدم أثناء الصيام

إن قراءة سكر الدم من 100 إلى 125 مجم/ديسيلتر تشير إلى أنك على وشك الإصابة بمرض السكري. ويعتبر هذا هو نطاق ما قبل السكري. أما مستوى 126 مجم/ديسيلتر أو أعلى فهو مرض السكري الكامل. كما أن الحاجة إلى تناول الأدوية للسيطرة على ارتفاع سكر الدم أو مرض السكري هي أيضًا علامة على متلازمة التمثيل الغذائي.

بقع الجلد الداكنة

إذا كانت مقاومة الأنسولين شديدة، فقد تلاحظ تغيرات في الجلد. وذلك لأن الكثير من الأنسولين يحفز نمو خلايا الجلد، والتي تشارك في التحكم في لون بشرتك، وفقًا لدراسة في مجلة الأمراض الجلدية والعلاج. تشمل تغيرات الجلد الناتجة عن مرض السكري بقعًا من الجلد الداكن على مؤخرة رقبتك أو على مرفقيك أو ركبتيك أو مفاصل أصابعك أو الإبطين.