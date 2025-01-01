شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس نوروفيروس يثير الذعر في الولايات المتحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس، وهو فيروس شديد العدوى والسبب الرئيسي للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية عن 91 حالة تفشي خلال أسبوع في أوائل ديسمبر، بحسب موقع "تايمز ناو"، في هذا الفيديو نتعرف على نوروفيروس وأعراضه وطرق علاجه.