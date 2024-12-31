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تعد السكتات الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة وسببًا رئيسيًا للإعاقة، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، كما أن العديد من عوامل خطر السكتة الدماغية صامتة إلى حد كبير (مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم) ، لذا في هذا التقرير نتعرف على 7 أشياء ينصح بها الأطباء للوقاية من السكتة الدماغية، بحسب موقع "Buzz feed".

أشياء ينصح بها الأطباء للوقاية من السكتة الدماغية اتبع أسلوب حياة نشط

وفقًا للدكتور آرثر وانج، مدير جراحة الأعصاب الوعائية في كلية الطب بجامعة تولين الأمريكية، فإن أحد عوامل الخطر القابلة للتعديل للسكتة الدماغية هو اتباع أسلوب حياة خامل

في حين لا يوجد تعريف واحد شامل لأسلوب الحياة الخامل، فإنه يعني بشكل عام قضاء الكثير من الوقت في الجلوس أو الاستلقاء وعدم ممارسة الرياضة أو التحرك بشكل كافٍ.

علاج ارتفاع ضغط الدم

اتضح أن الكثير من الأشياء نفسها التي نوصي بها لأسلوب حياة صحي تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن إذا كان هناك عامل واحد هو الأكثر تأثيرًا، فسيكون ارتفاع ضغط الدم.

الفحوصات الدورية

لن يعرف المريض أبدًا أن ضغط دمه مرتفع، ولن يعرف ما إذا كان لديه نسبة عالية من الكوليسترول ما لم يتم اختبار كل هذا بشكل روتيني أو فحصه بشكل منتظم.

هذا يعني أنه من الأهمية إجراء الفحوصات الروتينية بحثًا عن مشكلات مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم مع التحقق من عوامل الخطر الأخرى مثل نسبة السكر في الدم والوزن أيضًا.

الإقلاع عن التدخين

إحدى العادات التي تأتي في مقدمة قائمة الأشياء التي يجب أن تفعلها لصحة قلبك هي الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين يزيد بالتأكيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية في المستقبل.