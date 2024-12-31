شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مقاومة الأنسولين.. اعرف أسبابها وأعراضها والان مع تفاصيل الخبر

مقاومة الأنسولين هي حالة معقدة حيث لا يستجيب جسمك للأنسولين كما ينبغي، والأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس وهو ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم ويساعد في نقله للخلايا للحصول على الطاقة، ولعدة أسباب، قد تستجيب الخلايا للأنسولين بشكل غير مناسب، وهذا يعني أنها لا تستطيع استخدام الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة، ونتيجة لذلك يتراكم السكر أو الجلوكوز في الدم، فيما يفرز البنكرياس المزيد من الأنسولين لمحاولة التغلب على مستويات الجلوكوز المتزايدة في الدم، وهذا ما يسمى بفرط الأنسولين في الدم، حسبما أفاد تقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

طالما أن البنكرياس قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين لموازنة مستويات السكر في الدم، فسوف تظل ضمن نطاق صحي، وإذا أصبحت خلاياك مقاومة للأنسولين بشكل مفرط، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذ الارتفاع إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني .

فيما يلى.. عوامل قد تسبب إصابتك بمقاومة الأنسولين:

السمنة

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي

متلازمة التمثيل الغذائي

متلازمة تكيس المبايض

فيما يلى.. علامات الإصابة بمقاومة الأنسولين:

ظهور علامات على الجلد أو بقع متغيرة اللون.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب.

زيادة الشعور بالعطش.

كثرة التبول.

زيادة الشعور بالجوع.

عدم وضوح الرؤية.

عدوى الخميرة.

لا يعاني العديد من الأشخاص الذين لديهم هذه الحالة من أي أعراض لمرض السكري، وغالبًا لسنوات، وقد لا تظهر أعراض مرض السكري حتى يتطور إلى مرض السكري من النوع الثاني.

ما هي أسباب مقاومة الأنسولين؟

لا يزال العلماء بحاجة إلى اكتشاف الكثير حول كيفية تطور هذا المرض على وجه التحديد، وحتى الآن، تمكنوا من تحديد العديد من الجينات التي تزيد أو تقلل من احتمالية إصابة الشخص بمقاومة الأنسولين، مثل زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم خاصة في منطقة حول البطن، وقلة النشاط البدنى، واختيارات الطعام الغير صحية سواء كانت أطعمة مصنعة أو غنية بالكربوهيدرات والدهون المشبعة، وبعض الأدوية مثل الستيرويدات، وأدوية ضغط الدم، وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية أخرى يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين، ما يمكن أن تسبب الاضطرابات الهرمونية هذه الحالة أيضًا.