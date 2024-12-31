شكرا لقرائتكم خبر عن فى رأس السنة .. مشاركتك أولادك فى الاحتفالات تسبب هذه الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

فى الأعياد والمناسبات، هناك العديد من الفرص للاحتفال مع العائلة، فهو دائمًا وقت رائع للالتقاء مع أحبائك وتكوين ذكريات تدوم مدى الحياة.لكن هل تعلم أن هناك أيضًا فوائد عقلية وجسدية مرتبطة بالمشاركة في الاحتفالات وسط عائلتك وأقاربك.

الفوائد النفسية للاحتفالات العائلية

وفاق لموقع " NIH"، من أهم الفوائد النفسية التي تعود على أفراد الأسرة من الاحتفالات العائلية هو تحسين التواصل بينهم، حيث إن اجتماع أفراد الأسرة في المناسبات الخاصة يسمح لهم بالتواصل عن قرب، كما يشجع ذلك على إجراء المحادثات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاهم أفضل بين أفراد الأسرة، مما قد يساعد في تحسين العلاقات، كما يسمح بإجراء مناقشات هادفة حول مواضيع قد لا تتم مناقشتها بانتظام أو في المواقف اليومية.

يمكن للاحتفالات العائلية أيضًا أن تعزز مشاعر السعادة والرضا بين جميع أفراد العائلة، لأن الإثارة الناتجة عن الاستعداد لحدث ما، والتواجد بين أحبائك الذين يظهرون الدعم والتقدير، والقدرة على خلق ذكريات دائمة، كلها تساهم في هذه المشاعر .

هناك أيضًا شعور بالوحدة عندما يجتمع الجميع حول هدف مشترك واحد - من المحتمل أن يتركز حول الحب أو الفرح أو الامتنان أو المشاعر الإيجابية الأخرى - مما يجعل من السهل على كل المشاركين الشعور بالارتباط العاطفي.

الفوائد الجسدية للاحتفالات العائلية

بالإضافة إلى الفوائد النفسية المرتبطة بالاحتفال كعائلة، هناك أيضًا مزايا بدنية، على سبيل المثال، غالبًا ما يؤدي التخطيط للاحتفال إلى زيادة النشاط البدني حيث يقضي الناس وقتًا في التسوق لشراء الزينة والمستلزمات وإعداد الطعام أو إكمال المهام الأخرى المتعلقة بإعداد الحدث، ويمكن أن يضمن تحضير الوجبات من الصفر أيضًا استخدام مكونات أكثر صحة من تلك التي يمكن العثور عليها عادةً في المطاعم أو الأطباق المعدة مسبقًا من متجر البقالة.

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول العشاء الاحتفالي مع العائلة يمكن أن يوفر فوائد صحية كبيرة مثل تحسين قياسات ضغط الدم - لدى البالغين والأطفال - وإدارة الوزن بشكل عام لدى البالغين الذين يقع مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن النطاق الطبيعي قبل تناول الطعام خارج المنزل.