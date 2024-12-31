شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات دافئة تخفف أعراض البرد أبرزها الشاى بالليمون والان مع تفاصيل الخبر

نزلة البرد من أكثر الأمراض الشائعة فى فصل الشتاء، ويمكن للمشروبات الدافئة أن تخفف من أعراضها وتسرع عملية التعافى، وعندما تكون مريضًا بنزلة برد أو أنفلونزا، فإن إحدى التوصيات الأولى من الطبيب هي شرب المزيد من السوائل، وفي هذا التقرير نتعرف على أفضل مشروبات تساعدك على علاج نزلة البرد، بحسب موقع healthusa.

مشروبات دافئة تخفف أعراض البردالشاي بالليمون

يخفف السائل الدافئ للشاي من التهاب الحلق ويساعد في علاج الاحتقان، كما أنه يزيد من الخصائص المضادة للبكتيريا التي تساعد في علاج نزلات البرد بسرعة، وعندما تضيف القليل من العسل إلى الشاي، فإنه يساعد في علاج السعال وإذا استخدمت الليمون في الشاي، فسيحصل الجسم على دفعة من فيتامين سي، مما يضعف نزلات البرد.

النعناع

بجانب المذاق المميز لمشروب النعناع، ستتناول أيضًا المنثول الموجود في الأوراق والذي يساعد في علاج السعال وله نفس خصائص أقراص السعال، ويساعد أيضًا في التنفس عن طريق التخلص من الاحتقان، كما يقلل النعناع من الألم والالتهاب وآلام الجسم.

البابونج

أزهار البابونج هي المفتاح لمساعدتك على النوم، تحتوي نباتات البابونج على الفلافونويد في البتلات التي لها رد فعل مهدئ، ويحتوي مشروب البابونج أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك فهو يقدم فوائد إضافية عند شرب هذا الشاي عند الإصابة بنزلة برد.

عشبة زهرة الاخناسيا

تقلل زهرة الاخناسيا، هذه الزهرة الأرجوانية، من خطر إصابتك بنزلة برد بنسبة 58% إذا تم تناولها كمكمل غذائى، كما يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات بها أيضًا جهاز المناعة لديك، وتقصر الوقت الذي تقضيه مع نزلة برد أو أنفلونزا.

الزنجبيل

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فإن الزنجبيل سيهدئه، يحتوي الزنجبيل على مكونات مضادة للالتهابات بالإضافة إلى منع الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى.

إذا أصبحت معدتك مضطربة مع مرضك، فإن الزنجبيل يساعد فى التخلص من الغثيان، يمكن أيضًا أن ينظف الجيوب الأنفية والاحتقان، مع تقليل القيء ودوار الحركة.

الشاى الأخضر

يؤثر الشاى الأخضر على الصحة بصفة عامة من تحسين وظائف المخ إلى حرق الدهون، وعندما يتعلق الأمر بالبرد والأنفلونزا، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في التخلص من البكتيريا الضارة والجذور الحرة والسموم، كما يتم تقليل الاحتقان والسعال عند شرب هذا الشاي.

الكركديه

يعد الكركديه من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامين سي والحديد، وتساعد كلتا الخاصيتين الجهاز المناعي على البقاء متوازنًا ومحاربة البكتيريا، ما يساعدك على التخلص من نزلات البرد أو الأنفلونزا بسرعة أكبر.