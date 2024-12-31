شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. إزاى تخلى 2025 عام بلا مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

في العام الجديد 2025 يحتاج مريض السكرى إلى وضع خطة لضبط معدلات مرض السكر في الدم والتمتع بصحة جيدة في العام الجديد، في هذا التقرير نقدم نصائح لمريض السكر لجعل عام 2025 عاماً ملىء بالصحة والعافية.

وبحسب موقع Parkview فإن مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى مع عوامل مثل العوامل الوراثية، والنظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة، ونمط الحياة المستقر والتوتر.

كما تعد عوامل نمط الحياة الإيجابية مثل التغذية المتوازنة والنشاط البدني وتقليل التوتر ضرورية لتجنب المضاعفات والحفاظ على الصحة، خاصة مع جدول العمل المزدحم.

لمريض السكر.. إزاى تخلى عام 2025 عام كله صحة التغذية الصحية

احتفظ بوجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية على مكتبك، يمكن أن تساعد الخيارات الصحية مثل التفاح وزبدة الفول السوداني، والخضروات والحمص، أو المكسرات والجبن قليل الدسم في منع تناول الخيارات السكرية أو المصنعة عندما تشعر بالجوع.

ممارسة الأكل الواعي

خذ وقتًا للتركيز على طعامك دون تشتيت الانتباه يمكن أن يساعد ذلك في التحكم في الحصص، والشبع، وتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

الترطيب

احتفظ بزجاجة ماء بالقرب من عملك وحاول شربها بانتظام، يساعد الترطيب على دعم الهضم، ووظائف الكلى، وخفض نسبة السكر في الدم.

النشاط البدني

قم بممارسة فترات نشاط قصيرة: حتى خمس دقائق من الحركة يمكن أن تحسن مستويات السكر في الدم. اختر صعود السلالم، أو ركن سيارتك بعيدًا عن المدخل، أو المشي في مكانك أو الوقوف أثناء الاجتماعات أو فترات الراحة.

التمدد عند مكتبك

تعمل التمددات البسيطة طوال اليوم على تعزيز الدورة الدموية وحساسية الأنسولين. جرب لفات الكتف، أو تمدد الرقبة أو تمارين الرسغ لتقسيم وقت الجلوس.

قم بتخطيط مسار سريع للمشي: يمكن أن يساعد المشي أثناء فترات الراحة في تقليل مستويات السكر في الدم ومكافحة الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة.

تقليل الإجهاد

ركز على ما يمكنك التحكم فيه: حدد المهام والمسؤوليات التي يمكنك إدارتها وتجنب إرهاق نفسك إن التعرف على ما هو تحت سيطرتك يمكن أن يقلل من التوتر وارتفاع نسبة السكر في الدم.

مارس التنفس العميق أو التأمل

يمكن لبضع دقائق من التنفس العميق أو التأمل أن تساعدك على التركيز وخفض مستويات التوتر، مما يعود بالنفع على الصحة العقلية والجسدية.

الامتنان

خذ لحظة لتدوين بعض الأشياء التي تشعر بالامتنان لها. يمكن أن يؤدي التركيز على الإيجابيات إلى تغيير عقليتك وتقليل التوتر ومساعدتك على التعامل مع التحديات بمنظور أكثر هدوءًا.

إن تحقيق التوازن بين التغذية والنشاط البدني والتخلص من التوتر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تنظيم مرض السكري بشكل فعال، حتى أثناء العمل أو مع جدول زمني مزدحم.