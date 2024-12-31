شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا الرجال.. أسباب وعوامل تجعل الرجل أكثر عرضة لنزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت العديد من الدراسات الطبية أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، فوفقا لدراسة نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أثبتت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بنسبة 11% من النساء.

وأوضحت المجلة أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التى تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، ومنها..

1. الهرمونات

فالهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون قد تتسبب فى تعرض الرجال لضعف الجهاز المناعى، وهذا بالطبع يزيد من خطر الإصابة بالأنفلونزا.

2. الجينات

كما أكدت الدراسات أن الجينات الذكورية قد تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للفيروسات.

3. التوتر والضغط النفسي

عندما يصبح الرجل أكثر توترا ويمر بضغوط نفسية كثيرة، فهذا يزيد من التعرض لضعف الجهاز المناعي، ما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

4. النظام الغذائى السيئ

الرجال قد يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحى، وبالتالى يتعرض الجسم لفقدان الكثير من العناصر الغذائية التى تعمل على تقوية المناعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالأنفلونزا.

5. عدم ممارسة الرياضة

ممارسة التماريين الرياضية أو القيام بأى نشاط حركى يعمل على تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم بشكل ملحوظ في تقوية المناعة، وعند افتقار القيام بالرياضة فهذا يجعل الرجال عرضة أكثر للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

ووفقا لموقع Mayo Clinic سنتعرف على أبرز أعراض وطرق علاج أنفلونزا الرجال.

أعراض انفلونزا الرجال

1. الإرهاق.

2. الحمى.

3. السعال.

4. الربو.

5. آلام العضلات.

6. التعب.

7. القلق.

8. الاكتئاب.

9. اضطرابات النوم.

10. آلام البروستاتا.

11.ألم في الحلق.

12.الكحة.

13.صعوبة في التنفس.

طرق علاج أنفلونزا الرجال

1. الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

2. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على مكافحة العدوى.

3. ممارسة الرياضة بانتظام وبشكل يومي.

4. ممارسة التأمل والاسترخاء.

5. استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

6. الإكثار من السوائل الدافئة.